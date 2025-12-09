- 09.12.2025, 09:23:02
AVISO: Verleihung des Demokratiepreises und des Wissenschaftspreises der Margaretha Lupac-Stiftung im Parlament
Montag, 15. Dezember 2025, um 16 Uhr
Am 15. Dezember werden der Demokratiepreis 2024 und der Wissenschaftspreis 2025 der Margaretha Lupac-Stiftung im Parlament vergeben. Die Margaretha Lupac-Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie vergibt seit 2004 alternierend den Demokratie- und den Wissenschaftspreis. Ausgezeichnet werden Arbeiten, die das Verständnis für die Grundlagen, die Funktionsweise und die Grundwerte der österreichischen Republik fördern und die dazu beitragen, die Bedeutung von Toleranz im Diskurs über Fragen von Politik, Kunst und gesellschaftlichen Entwicklungen zu vermitteln.
Nach Eröffnungsworten von Nationalratspräsident und Vorsitzendem des Stiftungskuratoriums Walter Rosenkranz folgen Laudationes des Historikers Oliver Rathkolb sowie der Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien Brigitta Zöchling-Jud, die beide Mitglieder der Jury sind. Der Überreichung der Preise folgt ein Podiumsgespräch mit den Preisträgerinnen und Preisträgern Barbara Coudenhove-Kalergi (Demokratiepreis 2024), Gina Streit vom Regionsmanagement Osttirol (Demokratiepreis 2024), Zoe Lefkofridi (Wissenschaftspreis 2025) und Jürgen Pirker (Wissenschaftspreis 2025). Der Sprecher der Parlamentsdirektion Karl-Heinz Grundböck moderiert die Veranstaltung. Das Duo Basili Kosovinc sorgt für die musikalische Begleitung.
Ort: Lokal 3 Theophil Hansen, Parlament
Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Verleihung des Demokratiepreises 2024 und des Wissenschaftspreises 2025 der Margaretha Lupac-Stiftung (Schluss) kar
