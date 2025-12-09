Zum Gedenken an Erich Schmid

Wien (OTS) -

Mit großem Respekt und in ehrendem Gedenken verabschieden wir uns von Prof. Mag. Erich Schmid, der am 3. Dezember 2025 im Alter von 70 Jahren verstarb. Sein jahrzehntelanges Wirken war getragen von einem außergewöhnlichen Engagement für blinde und sehbehinderte Menschen sowie für Bildung, Brailleschrift, Barrierefreiheit und Inklusion.

Erich Schmid wurde in Wien geboren und war von Geburt an blind. Am Bundes-Blindenerziehungsinstitut, an dem er selbst zur Schule ging, begann er 1976 seine Lehrtätigkeit. Mehr als 40 Jahre lang prägte er dort die Bildungswege zahlreicher Schüler*innen und unterrichtete u.a. in Deutsch, Musik, Religion, Informatik sowie in der Blindenlehrer*innen-Ausbildung.

Ein zentraler Schwerpunkt seines Wirkens lag in der Weiterentwicklung der Brailleschrift. Bereits in jungen Jahren analysierte er Computer Braille-Übertragungen im Zuge der Kurzschriftreform 1974 und wurde später Vorsitzender der Österreichischen Brailleschrift-Kommission. Als Vertreter im Brailleschrift-Komitee der deutschsprachigen Länder wirkte er an Normen und Standards mit, die die Lesbarkeit und Zukunftsfähigkeit der Brailleschrift entscheidend stärkten. Seine Beiträge zur Verbindung von Punktschrift und Computertechnik, Entwicklung von IT-Trainer*innen-Programmen und zur Schaffung barrierefreier Bildungsangebote sind bis heute von großer Bedeutung.

Seit 2016 war Erich Schmid Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrats. Er setzte sich unermüdlich für barrierefreie Bildung, assistierende Technologien, verbesserte Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt und gesellschaftliche Teilhabe ein. Kolleg*innen, Wegbegleiter*innen und ehemalige Schüler*innen erinnern sich an seine ruhige Art, seine Warmherzigkeit und seine Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich und zugänglich zu machen. Erich Schmids Wirken bleibt weit über den Bildungsbereich hinaus spürbar.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die um ihn trauern.