HPV: Impfung reduziert HPV assoziierte Erkrankungen deutlich

Wien (OTS) -

Zwei aktuelle Cochrane-Reviews untermauern den Schutz der HPV*-Impfung vor Gebärmutterhalskrebs, dessen Vorstufen und anogenitalen Warzen – ohne Hinweise auf eine Zunahme schwerwiegender Nebenwirkungen.

Besonders stark ist der Nutzen der HPV-Impfung, wenn Kinder und Jugendliche früh geimpft werden, idealerweise bis zum 16. Lebensjahr. Aktuelle Ergebnisse von Cochrane-Analysen stützen nun Österreichs Strategie der kostenlosen HPV-Impfung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (von 9 - 21 Jahre kostenfrei, bis Ende 2025 ist für unter 30-Jährige der erste Stich kostenfrei), und sprechen für hohe Durchimpfungsraten im Rahmen des entsprechenden Schulimpfprogramms.

„Die weltweiten Ergebnisse sind in Ihrer Einheitlichkeit beeindruckend und eine wunderbare Bestätigung unserer österreichischen Forschung!“, so Univ.-Prof. Dr. Elmar Joura, Experte für Gynäko-Onkologie und HPV an der Medizinischen Universität Wien.

Wirksam und sicher: Kernaussagen aus den Cochrane-Reviews

Wirksamkeit (1):

· Weniger Gebärmutterhalskrebs: Über 225 nicht-randomisierte Studien mit mehr als 132 Millionen Personen zeigen, dass HPV-Impfprogramme die Inzidenz von invasivem Zervixkarzinom deutlich senken. Bei Impfung ≤ 16 Jahren lag das Risiko sogar um etwa 80% niedriger.

· Weniger Hochgrad-Läsionen: Die HPV-Impfung reduziert mit hoher Wahrscheinlichkeit schwere Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs (CIN3+, CIN3, CIN2+ and CIN2).

· Weniger anogenitale Warzen: Langfristig zeigte sich in den analysierten Kohortenstudien eine Reduktion für anogenitale Warzen um etwa 53%, bei Impfung ≤16 Jahre beträgt die Reduktion ca. 70%.

· Größter Nutzen bei früher Impfung: Die größten Effekte zeigen sich durch eine HPV-Impfung bis zum 16. Geburtstag (vor Beginn der sexuellen Aktivität).

Sicherheit (2):

· Keine Zunahme schwerer Nebenwirkungen: Lokale Reaktionen (Schmerz, Rötung, Schwellung) sind häufiger, aber meist mild und vorübergehend.

· Keine Evidenz für erhöhte Raten von Langzeitnebenwirkungen wie Chronisches Fatigue-Syndrom/Myalgische Enzephalomyelitis (ME/CFS), Lähmungen, primäre Ovarialinsuffizienz oder Unfruchtbarkeit, also jene potenziellen Nebenwirkungen, die häufig in sozialen Medien diskutiert werden. Darüber hinaus ergab sich für das Guillain-Barré-Syndrom kein konsistenter Anstieg.

Früher Impfzeitpunkt sinnvoll, Impfung schützt auch Buben und Männer

Eine frühzeitige, vollständige Impfserie für Kinder im Schulalter sowie eine breite Nutzung der kostenlosen Angebote in Schulen und öffentlichen Impfstellen sind zur Vorbeugung von HPV bzw. HPV-assoziierten Erkrankungen nachweislich sinnvoll.

Sowohl die starke Wirksamkeit bei 15–25-Jährigen als auch höhere Immunantworten bei Jüngeren stützen einen möglichst frühen Impfzeitpunkt. Hohe Durchimpfungsraten auch bei Buben und jungen Männern führen zu Schutz vor Warzen und HPV-bedingten Krebsarten. Impfreaktionen fallen mild und lokal aus, es gibt keine Anzeichen für vermehrte, schwere Nebenwirkungen.

Dezember nutzen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert eine Durchimpfungsrate gegen HPV von 90 %. In Österreich sind 56 % der unter 14-Jährigen (Stand Juni) zumindest einmal gegen HPV geimpft, 48 % sind es vollständig (3). Renée Gallo-Daniel, Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller, ruft daher zur Impfung auf und weist auf das mit Ende 2025 auslaufende Angebot hin: „Alle, die noch nicht 30 Jahre alt sind, können noch den Dezember nutzen, um sich kostenfrei impfen zu lassen. Die Impfung schützt nicht nur einen selbst, sondern auch andere!“

Impfempfehlungen sind im Österreichischen Impfplan nachzulesen, Impfberatung bieten Ärzt:innen und Apotheker:innen im österreichischen Gesundheitswesen.

*Humanes Papilloma Virus

