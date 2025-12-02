  • 02.12.2025, 13:55:32
SPÖ-Bayr: Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen – Rechte weltweit stärken, Teilhabe sichern

Wien (OTS) - 

Zum 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, erinnert die Sprecherin für Außen- und globale Nachhaltigkeitspolitik der SPÖ, Petra Bayr, daran, dass Teilhabe, Selbstbestimmung und Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen weltweit unverhandelbar sind. Rund 15 Prozent der Weltbevölkerung leben mit einer Behinderung. Viele sind von Bildung, Arbeit, Gesundheitsversorgung und gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen. „Inklusion ist globale Gerechtigkeit. Österreich trägt Verantwortung, Menschen mit Behinderungen weltweit zu stärken und ihre Rechte zu sichern. Nur so wird echte Teilhabe möglich“, betont Bayr. ****

Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit folgt einem menschenrechtsbasierten Ansatz: Menschen mit Behinderungen werden als Rechtsträger:innen gesehen. Barrierefreie Zugänge, inklusive Bildung, gleichberechtigte Arbeitsmarktchancen und die Beteiligung an politischen Prozessen sind zentrale Ziele. Das Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik 2025 bis 2027 legt klar fest, dass Minderheiten und besonders benachteiligte Gruppen aktiv eingebunden werden müssen, um nachhaltige Entwicklung weltweit zu fördern.

Bayr ergänzt: „Wir müssen sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen nicht nur Schutz und Unterstützung erhalten, sondern auch aktiv an der Gestaltung von Programmen und Entscheidungen beteiligt werden. Ihre Stimme muss gehört werden.“ Der Tag der Menschen mit Behinderungen ist ein Auftrag zum Handeln: Maßnahmen müssen intersektional, inklusiv und evidenzbasiert gestaltet sein, um Diskriminierung abzubauen, Barrieren zu beseitigen und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen – inational wie international. (Schluss) ah/ls

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

