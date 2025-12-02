ARBÖ: 2. Adventwochenende – Einkaufsverkehr und Events in Salzburg und Saalbach-Hinterglemm bringen Verzögerungen

Wien (OTS) -

„Wir sagen Euch an, den 2. Advent“ und wo es am kommenden Wochenende stauen wird. Neben dem klassischen Einkaufsverkehr wird das „Amadeus Horse Indoors“ in der Messe Salzburg sowie das Bergfestival in Saalbach-Hinterglemm laut ARBÖ für erhöhtes Verkehrsaufkommen mit Staus sorgen.



Der kommende Samstag, 06.12., bringt den zweiten Einkaufsamstag im Advent 2025. Ähnlich wie am vergangenen Samstag werden erneut die Einkaufsstraßen und die An- und Abfahrtsrouten zu den Shopping-Centern in und um die Großstädte in der Stauberichterstattung aufscheinen. Im Großraum Wien müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer erfahrungsgemäß ab ca. 9:00 Uhr auf die ersten Staus gefasst machen. Traditionell wird die Altmannsdorfer Straße stadtauswärts den Anfang bilden. Nicht wesentlich später wird es auf der Südautobahn (A2) zwischen der Wiener Stadtgrenze und Wiener Neudorf, der Südosttangente (A23) und der Wiener Nordrandschnellstraße (S2) zwischen dem Knoten Prater und der Hermann-Gebauer-Straße zu den ersten Staus kommen. Innerstädtisch werden am Gürtel, der 2-er-Linie sowie auf dem Franz-Josefs-Kai und dem Ring die längsten Verzögerungen verzeichnet werden. Die Innere Mariahilfer Straße wird auch an diesem Samstag von 9 bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. „Die einzige Querung ist im Zuge der Stumpergasse und Kaiserstraße möglich. Die Begegnungszonen, Ladestraße und Wohnstraßen werden ebenso aufgehoben. Das heißt, dass das Fahrverbot am Samstag auch für Radfahrer und E-Scooter-Lenker gilt“, weiß der ARBÖ-Informationsdienst.



In Graz sollten Fahrzeuglenker mit wesentlich mehr Fahrzeit auf der Pyhrnautobahn (A9) vor den Ab- und Auffahrten Seiserberg und Graz-Webling, auf der Feldkirchner Straße sowie auf dem Weblinger Gürtel und rund um die Herrengasse rechnen.



In und um Linz sind die „Stauklassiker“ die Westautobahn (A1) zwischen dem Knoten Linz und Haid, die Kremstalstraße (B139) zwischen Linz und Haid, der Bereich rund um die Landstraße sowie teilweise auf der Oberen und Unteren Donaulände.



In Salzburg sind die Westautobahn (A1) vor den Ausfahrten Kleßheim, Salzburg-West sowie Salzburg-Flughafen und in Innsbruck die Inntalautobahn (A12) auf den Ab- und Auffahren Innsbruck-Ost und Kranebitten sowie die Amraser-See-Straße die Strecken, auf denen die größten Verzögerungen erwartet werden.



Zwtl: „Amadeus Horse Indoors“ im Messezentrum Salzburg: großer Besucherzustrom erwartet



Pferdesportfans kommen vom 4. bis 7.12. im Messezentrum Salzburg bei der „Amadeus Horse Indoors“ voll auf ihre Kosten. Neben Pferdesportwettbewerben und Familienshows wird es im Messebereich auf rund 10.000 m², bei mehr als 130 Aussteller viel zu sehen und zu kaufen geben. Da auch heuer wieder sehr viele Besucher erwartet werden – 2024 waren es rund 20.000 Menschen - sind längere Verzögerungen auf den Zufahrten Münchner Bundesstraße (B155), der Bessarabierstraße und speziell auf der Westautobahn (A1) vor der Ausfahrt „Messe“ in beiden Richtungen nicht auszuschließen. Erfahrungsgemäß werden die Parkplätze beim Messegelände sehr schnell ausgelastet sein. Deshalb rät der ARBÖ, so weit wie möglich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die O-Buslinien 1, 7 und 8 halten direkt oder in unmittelbarer Nähe der Messe Salzburg.



Zwtl: „Bergfestival“ zieht Musikbegeisterte nach Saalbach-Hinterglemm



Auch heuer findet das „Bergfestival“ zum Winterstart in Saalbach Hinterglemm statt. Von 05. bis 07.12. werden Acts wie „Donots“, „Turbobier“ und „Arnim Teutoburg-Weiss“ die Besucherinnen und Besucher vermutlich begeistern. In die An- und Abreise der zahlreichen Konzertbesucher werden sich auch viele, die zum Skifahren anreisen, mischen. Daher erscheinen Staus und längere Verzögerungen auf der Glemmtal Landesstraße (L111) und der Pinzgauer Straße (B311) zwischen Lofer und Zell am See zumindest zeitweise unvermeidbar. Als Reisealternative sollte die Anreise mit der Bahn nach Zell am See und von dort weiter mit den Linienbus nach Saalbach-Hinterglemm in Betracht gezogen werden.



