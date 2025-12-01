Aviso: Aktionstag vor den Ordensspitälern Linz, Wels und Ried

Wien (OTS) -

Zeit:

Mittwoch, 3. Dezember 2025, ab 12 (Wels), bzw. 13 Uhr (Linz, Ried)

Ort:

Krankenhaus Barmherzige Brüder Linz

Klinikum Wels-Grieskirchen

Krankenhaus Barmherzige Schwestern Ried, jeweils vor dem Haupteingang

Die Arbeit im Gesundheitsbereich wird immer mehr und anspruchsvoller. Personalengpässe verschärfen die bestehenden Probleme noch weiter. Vor diesem Hintergrund laufen aktuell die Kollektivvertrags-(KV) Verhandlungen für die Ordensspitäler Oberösterreich. Die Beschäftigten stellen sich für die Durchsetzung ihrer Forderungen in der nächsten KV-Runde gut auf: In allen acht Häusern in Oberösterreich sammelten sie in den vergangenen Wochen unter ihren Kolleg:innen tausende Absichtserklärungen. Der Großteil der Belegschaften beteiligte sich – und setze damit ein Zeichen für bessere Arbeitsbedingungen und faire Einkommen.

Übergabe an Klinikleitungen und Politik

Der nächste Verhandlungstermin für den Kollektivvertrag der Ordensspitäler Oberösterreich ist für Freitag, den 5. Dezember, angesetzt. Um ihre breite Unterstützung sichtbar zu machen, halten Beschäftigte zwei Tage zuvor an drei Standorten öffentliche Betriebsversammlungen ab. Dabei übergeben sie die zahlreich unterschriebenen Forderungen an die jeweiligen Klinikleitungen und an zuständige Politiker:innen.

Die zentralen Forderungen der Beschäftigten sind:

Arbeitszeitverkürzung: Stufenweise Anpassung bis auf 35 Wochenstunden

Inflationsausgleich: Reale Lohn- und Gehaltserhöhungen

Medienvertreter:innen sind herzlich zu den Aktionen eingeladen!