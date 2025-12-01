GPA-Teiber: Arbeitsmarkt braucht echte Lösungen!

Wien (OTS) -

Wie das AMS heute mitteilt, steigt die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter an. Betroffen sind vor allem Frauen, aber auch ältere Beschäftigte und Langzeitarbeitslose. Gleichzeitig beklagen Wirtschaftsvertreter einen Arbeitskräftemangel in just jenen Bereichen, die aktuell mit stark steigender Arbeitslosigkeit betroffen sind, etwa dem Handel. „Es ist paradox, wenn offene Stellen als Risiko für das Weihnachtsgeschäft beklagt werden, während die Arbeitslosigkeit in der Branche allein im letzten Jahr um acht Prozent gestiegen ist", betont Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA.

Das zeigt: Österreich schöpft sein Arbeitskräftepotenzial nicht aus. „Ein Teil des Problems ist hausgemacht“, so Teiber. „Viele Menschen möchten mehr arbeiten, werden aber in Betrieben nicht entsprechend berücksichtigt.“

Rund 200.000 Teilzeitbeschäftigte würden ihre Arbeitszeit laut Statistik Austria gerne erhöhen – finden aber in vielen Betrieben keine Möglichkeit dazu. Die Gewerkschaft GPA fordert daher erneut einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf Erhöhung der Arbeitszeit, wenn regelmäßig Mehrarbeit geleistet wird. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass sich Betriebe über Personalmangel beklagen, aber Beschäftigten, die mehr arbeiten wollen, kein Recht auf Aufstockung zugestehen“, sagt Teiber. „Hier liegt ein großes, ungenutztes Potenzial.“

Besonders Menschen über 50 sind von steigender Arbeitslosigkeit betroffen. Gleichzeitig sind viele Betriebe auf der Suche nach erfahrenen Beschäftigten. „Wer ältere Arbeitnehmer:innen pauschal ausschließt, verschärft den Arbeitskräftemangel selbst“, so Teiber. Es brauche daher mehr Verbindlichkeit für Unternehmen, ältere Bewerber:innen fair zu berücksichtigen.