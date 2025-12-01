  • 01.12.2025, 10:37:03
AVISO: Aktion der Gewerkschaften vor der Sozialwirtschaft Österreich

Arbeitgebern soll „ein Licht aufgehen“

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten im privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich sind nach der dritten Runde zuletzt ins Stocken geraten. Daher finden diese Woche Warnstreiks österreichweit in den Betrieben statt. Zum Abschluss der Streikwoche findet am Donnerstag eine Aktion der Gewerkschaften GPA und vida vor dem Arbeitgeberverband Sozialwirtschaft Österreich statt. Beschäftigte werden eine Lichter-Menge bilden, damit den Arbeitgebern „ein Licht aufgeht“. Gefordert wird ein faires Angebot bei der nächsten Verhandlungsrunde am 11.12.2025. Medienvertreter:innen sind herzlich zur Aktion eingeladen.

Wann: Donnerstag, 4.12.2025, 16:00 Uhr

Wo: Ignaz Kurander Park, 1150 Wien

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Gürtler
Telefon: 0676/817 111 225
E-Mail: daniel.guertler@gpa.at

Gewerkschaft vida - Öffentlichkeitsarbeit
Cornelia Groiss
Mobil: +43 664 6145 756
E-Mail: cornelia.groiss@vida.at
www.vida.at

