FPÖ – Berger: „Explodierende Suspendierungen an Schulen – Familien schlagen Alarm, Regierung schaut zu!“

Wien (OTS) -

„Die aktuellen Zahlen des Bildungsministeriums zu Suspendierungen an Österreichs Schulen zeigen ein dramatisches Bild. Laut Beantwortung meiner parlamentarischen Anfrage haben sich die Suspendierungen innerhalb von drei Jahren verdreifacht – von 659 Fällen im Schuljahr 2020/21 auf 2.013 Fälle im Schuljahr 2023/24!“, erklärte heute FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Ricarda Berger und fragte dazu: „Wie viele Warnsignale braucht der Bildungsminister noch? So sieht Politikversagen aus! Die Schulen stehen unter enormem Druck. Gewalt, Respektlosigkeit und massive Disziplinprobleme nehmen rasant zu – und die Leidtragenden sind Kinder, Eltern und Lehrkräfte.“

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die Suspendierungen an Mittelschulen stiegen von 326 auf 1.147 Fälle, an Volksschulen von 160 auf 353. Dass das Ministerium nicht einmal die Gründe der Suspendierungen systematisch erfasst, zeige das völlige Realitätsdefizit in der Führung des Ressorts, so die freiheitliche Familiensprecherin.

Berger kritisierte weiter, dass es an klaren Regeln, an Autorität und an einer funktionierenden Integrationspolitik fehle: „Familien erleben täglich, wie die Situation an den Schulen entgleitet, während die Regierung tatenlos zusieht. Die FPÖ fordert deshalb mehr Befugnisse für Schulleitungen, klare und schnelle Konsequenzen bei Störungen, verpflichtende Gespräche mit Eltern, wirksame Maßnahmen statt wirkungsloser Workshops und eine ehrliche Benennung der Integrationsprobleme, die im Regierungsprogramm weiterhin ignoriert werden. Unsere Schulen müssen sichere Orte für alle Kinder sein und keine Konfliktherde. Die Regierung hat zugesehen, wie die Situation entgleitet. Wir werden hier nicht lockerlassen, denn es geht um die Zukunft unserer Kinder!“