AVISO: PK mit BM Eva-Maria Holzleitner Montag 1. Dezember 2025 15:00 Uhr „Gemeinsam gewaltfrei an Hochschulen und Forschungseinrichtungen“

Präsentation der ersten bundesweiten Status-quo-Erhebung mit Katrin Wladasch und Johanna Blimlinger

Wien (OTS) - 

Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maria Holzleitner lädt am Montag, den 1. Dezember 2025, zur Pressekonferenz „Gemeinsam gewaltfrei an Hochschulen und Forschungseinrichtungen“. Präsentiert wird die erste bundesweite Status-quo-Erhebung von Maßnahmen und Unterstützungsangeboten bei geschlechterbasierter Gewalt an österreichischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen. Die Studie wurde vom Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte (LBI-GMR) durchgeführt und zeigt welche Strukturen bereits gut funktionieren und wo weiterer Handlungsbedarf besteht, um ein gewaltfreies Umfeld für Studierende, Forschende und Beschäftigte sicherzustellen.

Weitere Gesprächspartnerinnen sind die Studienautorinnen:

  • Katrin Wladasch, Expertin für Antidiskriminierung und rechtliche Rahmenbedingungen mit über 25 Jahren Erfahrung in Wissenschaft und Praxis.

  • Johanna Blimlinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team „(Un)gleichheit und Antidiskriminierung“ mit Schwerpunkt Gleichbehandlungsrecht.

Termin für Medien:
PRESSEKONFERENZ: 15:00 Uhr | Einlass ab 14:30 Uhr
Ort: Veranstaltungssaal, 2. Stock, Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1010 Wien

Um Akkreditierung wird gebeten unter: theresa.schobesberger@bmfwf.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Theresa Schobesberger, BA
Telefon: +4366488455349
E-Mail: theresa.schobesberger@bmfwf.gv.at

