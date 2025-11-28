AVISO: PK mit BM Eva-Maria Holzleitner Montag 1. Dezember 2025 15:00 Uhr „Gemeinsam gewaltfrei an Hochschulen und Forschungseinrichtungen“

Wien (OTS) -

Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maria Holzleitner lädt am Montag, den 1. Dezember 2025, zur Pressekonferenz „Gemeinsam gewaltfrei an Hochschulen und Forschungseinrichtungen“. Präsentiert wird die erste bundesweite Status-quo-Erhebung von Maßnahmen und Unterstützungsangeboten bei geschlechterbasierter Gewalt an österreichischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen. Die Studie wurde vom Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte (LBI-GMR) durchgeführt und zeigt welche Strukturen bereits gut funktionieren und wo weiterer Handlungsbedarf besteht, um ein gewaltfreies Umfeld für Studierende, Forschende und Beschäftigte sicherzustellen.

Weitere Gesprächspartnerinnen sind die Studienautorinnen:

Katrin Wladasch , Expertin für Antidiskriminierung und rechtliche Rahmenbedingungen mit über 25 Jahren Erfahrung in Wissenschaft und Praxis.

Johanna Blimlinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team „(Un)gleichheit und Antidiskriminierung“ mit Schwerpunkt Gleichbehandlungsrecht.

Termin für Medien:

PRESSEKONFERENZ: 15:00 Uhr | Einlass ab 14:30 Uhr

Ort: Veranstaltungssaal, 2. Stock, Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1010 Wien