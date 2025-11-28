- 28.11.2025, 11:53:02
AVISO: PK mit BM Eva-Maria Holzleitner Montag 1. Dezember 2025 15:00 Uhr „Gemeinsam gewaltfrei an Hochschulen und Forschungseinrichtungen“
Präsentation der ersten bundesweiten Status-quo-Erhebung mit Katrin Wladasch und Johanna Blimlinger
Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maria Holzleitner lädt am Montag, den 1. Dezember 2025, zur Pressekonferenz „Gemeinsam gewaltfrei an Hochschulen und Forschungseinrichtungen“. Präsentiert wird die erste bundesweite Status-quo-Erhebung von Maßnahmen und Unterstützungsangeboten bei geschlechterbasierter Gewalt an österreichischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen. Die Studie wurde vom Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte (LBI-GMR) durchgeführt und zeigt welche Strukturen bereits gut funktionieren und wo weiterer Handlungsbedarf besteht, um ein gewaltfreies Umfeld für Studierende, Forschende und Beschäftigte sicherzustellen.
Weitere Gesprächspartnerinnen sind die Studienautorinnen:
Katrin Wladasch, Expertin für Antidiskriminierung und rechtliche Rahmenbedingungen mit über 25 Jahren Erfahrung in Wissenschaft und Praxis.
Johanna Blimlinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team „(Un)gleichheit und Antidiskriminierung“ mit Schwerpunkt Gleichbehandlungsrecht.
Termin für Medien:
PRESSEKONFERENZ: 15:00 Uhr | Einlass ab 14:30 Uhr
Ort: Veranstaltungssaal, 2. Stock, Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1010 Wien
Um Akkreditierung wird gebeten unter: theresa.schobesberger@bmfwf.gv.at
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Theresa Schobesberger, BA
Telefon: +4366488455349
E-Mail: theresa.schobesberger@bmfwf.gv.at
