Zarits: Österreich verliert mit Hubert Raudaschl Legende des Segelsports

Wien (OTS) -

“Mit großer Trauer haben wir vom Ableben von Hubert Raudaschl erfahren. Sein Name steht für eine beispiellose rot-weiß-rote Karriere im internationalen Segelsport. Zehn Olympia-Teilnahmen, zwei Silbermedaillen, zwei Weltmeistertitel und fünf Europameistertitel – diese beeindruckende Erfolgsbilanz haben ihn zu einer Legende des Segelsports und der österreichischen Olympia-Historie gemacht. Darüber hinaus hat Hubert Raudaschl als Bootsbauer und Segelmacher den Segelsport nachhaltig geprägt und durch viele Innovationen weiterentwickelt”, so ÖVP-Sportsprecher Christoph Zarits zum Ableben des Salzburgers.

“Hubert Raudaschl war nicht nur ein herausragender Sportler, sondern auch ein Vorbild für Generationen. Seine Leidenschaft für den Segelsport wird unvergessen bleiben. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und all jenen, die ihm nahestanden”, betont Zarits abschließend. (Schluss)