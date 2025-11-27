Graf: Niedrige Energiepreise und Versorgungssicherheit im Fokus

Wien (OTS) -

“Mit dem neuen Gesetz wollen wir die größte Reform des Strommarktes seit zwei Jahrzehnten umsetzen. Ziel ist es, nicht nur die Energiepreise zu stabilisieren, sondern auch die Versorgungssicherheit zu stärken”, betonte heute, Donnerstag, ÖVP-Energiesprecherin Abg. Tanja Graf. Die geplanten Maßnahmen sollen netzdienliches Verhalten fördern, die Netze entlasten und das Risiko von Blackouts deutlich reduzieren. “Wir setzen daher alles daran, die Gespräche im Bereich Energie mit den Oppositionsparteien so rasch wie möglich positiv abzuschließen, um die Energiepreise dauerhaft zu senken. Niedrige Energiepreise sind essenziell – sowohl für Konsumentinnen und Konsumenten als auch für Haushalte und die Wirtschaft, damit diese wettbewerbsfähig bleibt.”

“Wer günstigere Preise für Haushalte und Betriebe und eine sichere Versorgung für alle Menschen in Österreich unterstützt, wird diesem Stromgesetz zustimmen. Dieses Gesetz soll ein klares Bekenntnis zu einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Energiepolitik sein”, so Graf.

Über 570 Stellungnahmen aus Bevölkerung, Wirtschaft und Energiesektor wurden berücksichtigt – “so arbeiten wir Schritt für Schritt gemeinsam am Aufschwung für Österreich”, so die Mandatarin abschließend. (Schluss)