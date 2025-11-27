FPÖ: Download-Link des Pressestatements von Christoph Steiner

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt des heutigen Pressestatements von FPÖ-NAbg. Christoph Steiner im Vorfeld der ersten Sitzung des Ständigen Unterausschusses des Rechnungshofausschusses kann unter diesem Link downgeloadet werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20251127qXflZvyV/tVLPswJB

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über dieses Pressestatement gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.