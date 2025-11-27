- 27.11.2025, 14:20:03
- /
- OTS0151
FPÖ: Download-Link des Pressestatements von Christoph Steiner
Der Mitschnitt des heutigen Pressestatements von FPÖ-NAbg. Christoph Steiner im Vorfeld der ersten Sitzung des Ständigen Unterausschusses des Rechnungshofausschusses kann unter diesem Link downgeloadet werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20251127qXflZvyV/tVLPswJB
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über dieses Pressestatement gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at
