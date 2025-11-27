  • 27.11.2025, 13:17:32
  • /
  • OTS0130

FPÖ – Haider: „Österreich größter EU-Nettozahler“

Weitere Beitragserhöhung für Österreich völlig unannehmbar

Wien (OTS) - 

„Österreich ist einer der größten EU-Nettozahler. Eine weitere Erhöhung der Beiträge ist völlig unannehmbar“, erklärt der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider unter Verweis auf eine neue Studie des Institutes der deutschen Wirtschaft in Köln. Die Berechnungen zeigen, dass Österreich bei Betrachtung des gesamten EU-Haushalts inklusive des Corona-Wiederaufbauprogramms Next Generation EU 0,5 Prozent der Wirtschaftsleistung an die EU zahle und damit mit Irland und Schweden den höchsten Beitrag leiste.

„Gerade angesichts dieser Zahlen ist eine weitere Erhöhung des österreichischen Beitrags an die EU völlig indiskutabel“, so Haider. Eine parlamentarische Anfrage der FPÖ an den Budgetdienst des Nationalrats im Oktober habe ergeben, dass der österreichische EU-Beitrag von rund 3,5 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 4,401 Milliarden im Jahr 2026 ansteigen werde.

Geht es nach den Budgetplänen der EU-Kommission, drohen weitere deutliche Beitragssteigerungen. Der Grund dafür seien die völlig aus dem Ruder laufenden Rückzahlungen für die vertragswidrig aufgenommenen Schulden im Rahmen von Next Generation EU.

„In Österreich herrscht nach dem Budgetdesaster der letzten Regierung von ÖVP und Grünen strengster Sparzwang. Gleichzeitig wirft die Bundesregierung der EU immer mehr Geld in den gierigen Rachen. Das muss ein Ende haben“, fordert Haider abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright