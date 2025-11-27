- 27.11.2025, 10:07:02
AVISO – Montag, 1.12., 10:30: Pressekonferenz „Günstige Energie für Haushalte und Wirtschaft“ mit Gewessler/Krautwaschl
Die Grünen laden am Montag zu einer Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler und der steirischen Landessprecherin Sandra Krautwaschl in Graz.
Im Zentrum stehen das Thema leistbare Energie für Haushalte und Wirtschaft sowie der Grüne 3-Punkte-Plan für günstigere Energie. Gewessler und Krautwaschl geben einen aktuellen Überblick und zeigen auf, welche Schritte jetzt notwendig sind, um Familien und Betriebe spürbar zu entlasten.
Zeit:
Montag, 1.12., 10:30 Uhr
Ort:
Steirischer Presseclub, Bürgergasse 2, 8010 Graz
Teilnehmerinnen:
- Klubobfrau Leonore Gewessler
- Landessprecherin Sandra Krautwaschl
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen!
Wir bitten um Anmeldung unter: christoph.pelzl@stmk.gv.at bzw. + 43 676 8666 0850
