AVISO: Offizieller Besuch des rumänischen Premierministers Bolojan bei Bundeskanzler Stocker

Am Donnerstag, den 4. Dezember 2025 empfängt Bundeskanzler Christian Stocker den Premierminister Rumäniens Ilie Bolojan zu einem offiziellen Besuch in Wien. Nach dem Arbeitsgespräch sind Pressestatements der beiden Regierungschefs geplant.

Die Teilnahme an den folgenden Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.



Termine für Medien:

11.00 Uhr

Eintreffen von Premierminister Bolojan; Begrüßung durch Bundeskanzler Stocker und Empfang mit militärischen Ehren

FOTO- und FILMTERMIN vom gekennzeichneten Medienbereich am Ballhausplatz aus

(Sicherheitscheck und Medieneinlass von 10.15 bis 10.55 Uhr)



ca. 12.15 Uhr

PRESSESTATEMENTS der beiden Regierungschefs

Sprachen: Deutsch, Rumänisch mit Simultandolmetschung

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Sicherheitscheck und Medieneinlass von 11.30 bis 12.15 Uhr)



Bitte planen Sie zusätzliche Zeit für die jeweiligen Sicherheitschecks ein und beachten Sie die Hinweise der Sicherheitsbehörden am Ballhausplatz.

ACHTUNG: Ein Befahren des Ballhausplatzes wird voraussichtlich ab 9.00 Uhr nur eingeschränkt möglich sein. Der Zugang auf den Ballhausplatz über den Heldenplatz ist nicht möglich. Durch die möglicherweise großräumigen Zugangsbeschränkungen kann die Zu- und Abfahrt zu Parkplätzen im Veranstaltungsbereich entsprechend eingeschränkt sein.



Hinweis zu Hosttermin, Fotos und audiovisuellem Material

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

Der ORF und die APA werden audiovisuelles Material vom Beginn des Arbeitsgesprächs der beiden Regierungschefs kostenfrei zur Verfügung stellen. Kontaktieren Sie bei Interesse an Bewegtbildern newsco@orf.at oder video@apa.at . Fotos stehen unter www.apa-images.at oder news.newsdesk.apa.at zur Verfügung. Bei Fragen zum Foto-Download wenden Sie sich bitte direkt an das Customer Solution Team via images@apa.at oder 01/36060-5959.



