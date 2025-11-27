- 27.11.2025, 10:00:34
AVISO: Offizieller Besuch des rumänischen Premierministers Bolojan bei Bundeskanzler Stocker
Am Donnerstag, den 4. Dezember 2025 empfängt Bundeskanzler Christian Stocker den Premierminister Rumäniens Ilie Bolojan zu einem offiziellen Besuch in Wien. Nach dem Arbeitsgespräch sind Pressestatements der beiden Regierungschefs geplant.
Die Teilnahme an den folgenden Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.
Termine für Medien:
11.00 Uhr
Eintreffen von Premierminister Bolojan; Begrüßung durch Bundeskanzler Stocker und Empfang mit militärischen Ehren
FOTO- und FILMTERMIN vom gekennzeichneten Medienbereich am Ballhausplatz aus
(Sicherheitscheck und Medieneinlass von 10.15 bis 10.55 Uhr)
ca. 12.15 Uhr
PRESSESTATEMENTS der beiden Regierungschefs
Sprachen: Deutsch, Rumänisch mit Simultandolmetschung
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Sicherheitscheck und Medieneinlass von 11.30 bis 12.15 Uhr)
Bitte planen Sie zusätzliche Zeit für die jeweiligen Sicherheitschecks ein und beachten Sie die Hinweise der Sicherheitsbehörden am Ballhausplatz.
ACHTUNG: Ein Befahren des Ballhausplatzes wird voraussichtlich ab 9.00 Uhr nur eingeschränkt möglich sein. Der Zugang auf den Ballhausplatz über den Heldenplatz ist nicht möglich. Durch die möglicherweise großräumigen Zugangsbeschränkungen kann die Zu- und Abfahrt zu Parkplätzen im Veranstaltungsbereich entsprechend eingeschränkt sein.
Hinweis zu Hosttermin, Fotos und audiovisuellem Material
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
Der ORF und die APA werden audiovisuelles Material vom Beginn des Arbeitsgesprächs der beiden Regierungschefs kostenfrei zur Verfügung stellen. Kontaktieren Sie bei Interesse an Bewegtbildern newsco@orf.at oder video@apa.at. Fotos stehen unter www.apa-images.at oder news.newsdesk.apa.at zur Verfügung. Bei Fragen zum Foto-Download wenden Sie sich bitte direkt an das Customer Solution Team via images@apa.at oder 01/36060-5959.
HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME
Die Teilnahme an den im Besuchsprogramm vorgesehenen Medienterminen ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich.
Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.
Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro im Inneren Burghof, 1010 Wien (neben dem Ochsentor) ausgegeben.
Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.
Ausgabezeiten der Akkreditierungsausweise:
Dienstag, 2. Dezember 2025: 9.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch, 3. Dezember 2025: 9.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 4. Dezember 2025: 7.00 – 12.00 Uhr
Kontakt Akkreditierung:
federalpressservice@bka.gv.at
Irene Kaufmann
Telefon: +43 1 53 115 - 202561
E-Mail: irene.kaufmann@bka.gv.at
Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!
Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes die Akkreditierung für diesen Besuch vor.
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202428
