  • 14.11.2025, 15:20:33
WKÖ: Vizepräsidentin Martha Schultz übernimmt interimistisch die Geschäfte der WKÖ

Gemäß Wirtschaftskammergesetz übernimmt Frau Vizepräsidentin Martha Schultz aufgrund des bevorstehenden Rücktritts von Präsident Harald Mahrer ab 15. November 2025 die Aufgaben des Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich. Dies gilt bis zur Nachwahl einer neuen Präsidentin bzw. eines neuen Präsidenten.

