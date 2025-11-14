Großer Österreichischer Automobil-Preis 2025: Siege gehen an Dacia, Škoda und Toyota

Wien (OTS) -

Die Wahl zum Großen Österreichischen Automobil-Preis des ARBÖ ist geschlagen. Im Rahmen eines Fototermins wurden die drei Siegerfahrzeuge von Dr. Peter Rezar, ARBÖ-Präsident, und KommR. Mag. Gerald Kumnig, ARBÖ-Generalsekretär, ausgezeichnet. Insgesamt stellten sich heuer 41 Fahrzeuge in drei Kategorien (Start, Medium, Premium) der Wahl.

Kategorie Start geht abermals an Dacia

Zum zweiten Mal in Folge kann Dacia die Kategorie “Start” gewinnen. Überzeugte im Vorjahr der Duster, war es heuer der Bigster, der von der Jury die meisten Punkte bekam und so den Sieg einfuhr. Knapp hinter dem jüngsten Modell von Dacia erreichte der Fiat Grande Panda den zweiten Stockerlplatz. Komplettiert wird das Siegertreppchen in der Kategorie Start vom Citroen C3 Aircross. Besonders erfreulich ist, dass in der Einsteigerkategorie heuer wieder sieben Modelle vertreten sind. In den vergangenen drei Jahren standen hier lediglich bis zu vier Fahrzeuge zur Auswahl. Damit erweitert sich das Angebot für Konsumenten im Segment der Fahrzeuge unter 25.000 Euro deutlich.

Kategorie Medium: Auch Škoda ist Double-Gewinnner

Auch in der Kategorie "Medium” gibt es einen Double-Gewinner: So wie im Jahr 2024 setzte sich auch heuer wieder Škoda durch, und das in der Kategorie mit den meisten Startern: 23 Fahrzeuge standen zur Auswahl und die Jury hatte die Qual der Wahl: Vom Sportflitzer über SUV bis hin zum Familyvan und Pick-Up war jede Fahrzeuggattung und nahezu jede Antriebsvariante vertreten. Die meisten Punkte wurde an den Škoda Elroq vergeben, der damit diese Kategorie vor seinen Konzernbrüdern VW Tayron und Audi Q3 gewinnen konnte.

Toyota gewinnt die Kategorie Premium

Der Land Cruiser setzte sich unter den elf Fahrzeugen der Kategorie “Premium” durch. Der legendäre Japaner verwies den Audi A6 und den Audi A6 e-tron auf die Plätze 2 und 3 und sichert Toyota den Sieg bei den Fahrzeugen mit einem Einstiegspreis mit mehr als 50.000 Euro.

Für Dr. Peter Rezar, Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation, ist der traditionelle Große Österreichische Automobil-Preis nicht wegzudenken, wie er bei der Preisübergabe ausführt: „Seit 42 Jahren prämieren wir die beliebtesten Fahrzeuge, und darauf sind wir sehr stolz. Seit mehr als vier Jahrzehnten haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, mit diesem Award nicht nur herausragende Fahrzeuge zu würdigen, sondern auch der gesamten Automobilbranche mit ihrer Innovationskraft eine Plattform zu bieten. Die zur Wahl gestandenen Fahrzeuge zeigen die Vielfalt an Antriebssystemen und Karosserievarianten, die den Konsumenten geboten werden. Besonders freue ich mich aber darüber, dass auch wieder mehr günstigere Fahrzeuge zu haben sind und unsere Start-Kategorie im Vergleich zu den Vorjahren wieder gewachsen ist. Ich gratuliere den diesjährigen Preisträgern von Herzen.“

Der Große Österreichische Automobil-Preis des ARBÖ kürt seit 42 Jahren durch eine Experten- und Prominentenjury sowie Leserinnen und Lesern des Klubjournals die beliebtesten Fahrzeuge Österreichs. Ermittelt werden die Siegerfahrzeuge durch die Punktevergabe der 100-köpfigen Jury in drei Kategorien (Start: Fahrzeuge bis 25.000 Euro; Medium: über 25.000 Euro bis 50.000 Euro und Premium: über 50.000 Euro Einstiegspreis). Zur Wahl standen 41 Neuerscheinungen, die zwischen 1. November 2024 und 31. Oktober 2025 Markteinführung in Österreich hatten. Nicht startberechtigt waren Karosserie-, Motor- und Modellvarianten bereits erschienener Basismodelle. Die Wertungsmappen wurden an das Notariat Bernegger gesendet, wo auch die Auszählung vorgenommen wurde.