  • 14.11.2025, 09:35:33
  • /
  • OTS0039

FPÖ – Schandor: „Vertagung wichtiger Bildungsinitiativen ist ein Rückschritt für Chancengleichheit“

Wien (OTS) - 

Die FPÖ kritisiert die Vertagung zweier zentraler Oppositionsinitiativen im letzten parlamentarischen Bildungsausschuss. Sowohl der Antrag vom freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Christian Schandor zur Attraktivierung des Lehrerberufs für Männer als auch jener von der freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Lisa Schuch-Gubik zur Erhöhung des Mädchenanteils an Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) wurden von ÖVP, SPÖ und NEOS vertagt. Mit den beiden Anträgen sollten strukturelle Ungleichgewichte im Bildungswesen adressiert werden. Der Antrag von Schandor sieht Maßnahmen wie Imagekampagnen, Mentoring-Programme und gezielte Förderungen für männliche Lehramtsstudierende vor, um den Lehrerberuf für Männer attraktiver zu machen. Lisa Schuch-Gubik forderte Programme zur frühen Technikförderung von Mädchen sowie Kooperationen zwischen HTLs und Schulen der Sekundarstufe I, um praxisnahe Einblicke und mehr Orientierung zu ermöglichen.

„Wenn man sich die Realität ansieht – 90.000 Lehrerinnen gegenüber 36.000 Lehrern und nur rund 30 Prozent Mädchen unter den HTL-Absolventinnen – dann ist klar, dass wir längst ins Handeln kommen müssten. Stattdessen wurden unsere Initiativen auf unbestimmte Zeit vertagt. Das ist das falsche Signal. Chancengleichheit entsteht nicht durch Verzögerungen, sondern durch konkrete Maßnahmen. Diese Regierung muss endlich liefern“, sagte Schandor.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright