NÖAAB-FCG AK Fraktion verabschiedet Harald Sterle

St. Pölten (OTS) -

Mit 1. September hat Harald Sterle den Vorsitz in der NÖAAB-FCG AK Fraktion zurückgelegt. Gestern fand die offizielle Verabschiedung durch die NÖAAB-FCG AK Fraktion statt.

„In der Arbeiterkammer NÖ kann man Harald Sterle guten Gewissens als Urgestein bezeichnen. Seit Jahrzehnten setzte er sich als Kammerrat für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land ein. Im Jahr 2017 hat Harald die Funktion des Vorsitzenden von Franz Hemm übernommen. Aber nicht nur auf Landesebene, sondern auch in der Bundesarbeiterkammer setzte es sich stets zum Wohle der arbeitenden Menschen ein. Unzählige Anträge an die Vollversammlung der Arbeiterkammer Niederösterreich gehen auf seine Initiative zurück“, betont Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB).

„Die zahlreichen Funktionen von Harald Sterle, als Landessekretär und beratendes Mitglied des Präsidiums in der GÖD NÖ, als Kurator der Erzdiözese St. Pölten, als Mitglied im Bezirksparteivorstand der Volkspartei St. Pölten und als Ehrenbeirat beim SKN St. Pölten runden das Bild des umtriebigen Funktionärs ab“, ergänzt NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner.

„Es sind genau solche Menschen wie Harald Sterle, die mit ihrer Tatkraft und ihrem Engagement unser Niederösterreich zu einem lebenswerten Land machen. Wir bedanken uns für seinen unermüdlichen Einsatz für die arbeitenden Menschen in unserem Land, für seinen Einsatz in der Arbeiterkammer-Fraktion und sein Engagement für unser Niederösterreich“, so Teschl-Hofmeister abschließend.