Tanja Graf: Standort-Absicherungs-Gesetz wird planmäßig und sorgfältig umgesetzt

BM Hattmannsdorfer steht für Standortpolitik mit Substanz – 150 Millionen Euro werden zur Entlastung bei Energiekosten für 2025 und 2026 bereitgestellt

Wien (OTS) - 

„Das Standort-Absicherungs-Gesetz (SAG) wird planmäßig und mit der gebotenen Sorgfalt umgesetzt. Denn unsere Unternehmen benötigen eine Standortpolitik mit Substanz – und dafür steht Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer“, hält ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf in Richtung des SPÖ-Abgeordneten Moitzi fest. Das SAG sei bereits mit Anfang November in Kraft getreten, nun werde, wie üblich, die notwendige Förderrichtlinie fertiggestellt. Unabhängig davon bleibt es dabei: 150 Millionen werden planmäßig für 2025 und 2026 für Unternehmen bereitgestellt.

„Schlagzeilen-Politik und polemische Schnellschüsse helfen dem Standort und der Industrie nicht. Was es braucht, sind nachhaltige Standortpolitik, Substanz und Sorgfalt. Und dafür stehen die Volkspartei sowie Minister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner“, sagt die ÖVP-Abgeordnete abschließend. (Schluss)

