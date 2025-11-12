Wirtschaftsbund-Egger: Vereint im Interesse der Wirtschaft und des Standortes arbeiten!

Wien (OTS) -

„Als Generalsekretär des Wirtschaftsbundes stehe ich voll und ganz hinter unserem Präsidenten Harald Mahrer.

Diese Woche hat Präsident Mahrer den Weg aus der aktuellen Situation aufgezeigt. Denn Österreich steht vor großen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen und genau jetzt braucht es Zusammenhalt, Mut und klare Perspektiven für die Zukunft. Harald Mahrer hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er für unsere heimischen Betriebe und den Standort kämpft. Die jüngsten Diskussionen sind ein Weckruf, um noch stärker auf Transparenz, Zusammenhalt und Zukunftsorientierung zu setzen. Als stärkste Vertretung der Wirtschaft sehen wir als Wirtschaftsbund darin eine Chance, wieder das Vertrauen der Unternehmerinnen und Unternehmer sowie neue Energie in die Gestaltung einer starken Wirtschaftsregion Österreich zurückzulenken.

Im Sinne unserer Mitglieder ist es unser Ziel, vereint und lösungsorientiert und im Interesse der Wirtschaft und des Standortes zu handeln. Für ein starkes, zukunftsorientiertes Österreich“, so Kurt Egger, Generalsekretär des Wirtschaftsbundes abschließend.