Maurer: Wiederkehr betreibt große Ankündigungs-PR statt seriöser Umsetzung

Grüne: Zusammengeschrumpfte Sommerschule lässt Schüler:innen zurück

Wien (OTS) - 

„Der Bildungsminister hat offensichtlich wieder einmal die groß inszenierte PR vor die seriöse Planung gestellt – mit der Konsequenz, dass er die verpflichtende Sommerschule nun zusammenschrumpfen muss", kritisiert Sigi Maurer, Bildungssprecherin der Grünen, die heute bekannt gewordene Abspeckung der Sommerschule.

„Christoph Wiederkehr hat große Ankündigungen gemacht, bevor er überhaupt die Umsetzbarkeit überprüft hat. Dass nun deutlich weniger Schüler:innen die verpflichtende Sommerschule in Anspruch nehmen können als ursprünglich gedacht, ist ein Rückschlag für das so dringend benötigte Aufholen vieler Schüler:innen – und lässt sie zurück", bedauert Maurer.

„Es wäre nur fair gegenüber Schüler:innen, Eltern und Lehrkräften, wenn vor der Ankündigung geplant würde. Auch die große Verunsicherung bei Lehrer:innen, die Wiederkehr noch vor Kurzem zum Unterricht in den Sommerschulen verpflichten wollte, hätte so vermieden werden können. All das zeugt von Chaos statt professionellem Management – jenem Anspruch, den die NEOS so gern für sich reklamieren", so Maurer abschließend.

