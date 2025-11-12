- 12.11.2025, 11:56:33
FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Michael Schnedlitz und Christoph Steiner
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz und FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Christoph Steiner kann unter diesem Link downgeloadet werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20251112KI6yJuis/MnncOD0E
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
