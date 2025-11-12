Schweine-Vollspaltenboden bleibt erlaubt – Protest heute: warum lügt die Regierung?

Wien (OTS) -

Schweine leiden extrem auf dem Vollspaltenboden, also einem Betonboden, der vollständig mit Spalten durchzogen ist. Auch der Tierschutzrat hat diese Haltungsform zur Tierquälerei erklärt und schon 2020 die Empfehlung ausgesprochen, den Vollspaltenboden für Schweine und Rinder zu verbieten. Leider hört die Regierung nicht nur nicht auf den Rat des von ihr eigens zur Beratung eingerichteten Gremiums, sie lässt die Schweine weiterhin im Regen stehen und lügt obendrein noch die Bevölkerung an, dass der Vollspaltenboden eh verboten würde. Wird er nicht. Auch 2034 bzw. 2038 nicht.

SPÖ-Staatssekretärin Tierschutzministerium Königsberger: „Aus für Vollspaltenböden in der Mastschweinehaltung bis 2034.“ – Lüge!

ÖVP-Landwirtschaftsministerium: „Mit 1. Juni 2034 endet die Haltung auf Vollspaltenböden.“ – Lüge!

NEOS-Tierschutzsprecher Pramhofer: „2022 wurde ein Verbot der Vollspaltenböden in der Schweinehaltung beschlossen. [...] Jetzt haben wir nachgeschärft: Die Übergangsfrist wird auf 2034 verkürzt.“ – Lüge!

Faktum bleibt: ab 2034/2038 wird der Vollspaltenboden, also ein Betonboden, der vollständig mit Spalten durchzogen ist, weiterhin erlaubt bleiben. Und zwar nicht im Ausnahmefall, sondern als anerkannter Mindeststandard für alle Betriebe! Deshalb hat heute der VGT am Ballhausplatz in Wien zum Ministerrat im Bundeskanzleramt mit einem Transparent „Warum lügt die Regierung? Es gibt kein Vollspaltenboden-Verbot!“ protestiert.