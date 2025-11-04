  • 04.11.2025, 12:42:02
NEOS zu Bundesheer-Befragung: Österreich ist keine Insel der Seligen

Hoyos: „Umfrage ist kein Auftrag, sich zurückzulehnen, sondern ein Gebot, aktiv an unserer Sicherheit weiterzuarbeiten.“

Wien (OTS) - 

NEOS-Sicherheitssprecher Douglas Hoyos sieht die heute präsentierte Bundesheer-Umfrage als klaren Auftrag zu entschlossenem Handeln: „Mit Sicherheit ist diese Umfrage kein Auftrag, sich nun zurückzulehnen und den Kopf in den Sand zu stecken. Österreich ist keine Oase und keine Insel der Seligen. Nur ein gemeinsames, starkes Europa kann dauerhaft Frieden und Stabilität sichern.“

„Europäische Zusammenarbeit ist in der Verteidigungspolitik essenziell“, sagt Hoyos: „Der hybride Krieg hat Österreich und unsere Nachbarländer längst erreicht. Kaum ein Tag vergeht ohne Drohnensichtungen über Europa, Desinformationskampagnen oder Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur. Wir müssen als gemeinsames, geschlossenes Europa entschieden dagegen vorgehen.“

Hoyos verweist dabei auch auf die Ergebnisse der Umfrage, die die wachsende Sorge der österreichischen Bevölkerung vor Desinformation und Konflikten auf europäischem Boden deutlich machen.

Als Beispiel gelungener europäischer Kooperation hebt Hoyos das Projekt Sky Shield hervor: „Die Teilnahme Österreichs an Sky Shield ist ein wesentlicher Schritt zu mehr Schutz der Menschen im Land. Sicherheit ist Teamarbeit und nur gemeinsam mit unseren europäischen Partnern können wir Bedrohungen entschlossen entgegentreten.“

