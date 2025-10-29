  • 29.10.2025, 10:24:02
Die Ungleichheiten im oö. Gesundheitssystem: Eine Befundaufnahme anhand aktueller Daten

Unser Gesundheitssystem gerät zunehmend unter Druck. Neben der Frage, wie eine ausreichende und effiziente medizinische Versorgung gewährleistet werden kann, ist von großer Bedeutung, wer in welcher Form Zugang zu den Gesundheitsleitungen hat. Im Auftrag der AK OÖ hat ein Autorenteam der Abteilung für Gesundheitsökonomie der JKU Linz erstmals die Ungleichheiten im oö. Gesundheitssystem untersucht. Bei einer

am Dienstag, 4. November 2025, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz,
Volksgartenstraße 40, 4020 Linz (Seminarraum 3, 5. Stock),

präsentieren wir Ihnen die spannendsten Ergebnisse dieser Studie. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerald J. Pruckner, Leiter der Abteilung für Gesundheitsökonomie und Dekan der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Johannes Kepler Universität Linz, zur Verfügung.

Datum: 04.11.2025, 10:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich

Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Karin Windpessl
Telefon: +43 (0)50/ 6906-2184
E-Mail: karin.windpessl@akooe.at

