FPÖ – Schnedlitz: „Anstatt sich für Rücknahmeabkommen zu engagieren, fliegt Karner in Europa herum!“

Wien (OTS) -

Als „billige Showpolitik“ bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz die Reise von ÖVP-Innenminister Karner nach Finnland, um dort seine Amtskollegin zu besuchen. „Angeblich möchte er dort ‚starke Allianzen zur Durchführung von Abschiebungen schmieden‘. Was nützt uns allerdings eine ‚Abschiebe-Allianz‘ mit Finnland, wenn die illegalen Migranten nicht dorthin, sondern in ihre Heimatländer zurückgebracht werden müssen? Sinnvoller wäre es, wenn Karner endlich Allianzen mit den Herkunfts- und Transitländern schmieden und funktionierende Rücknahmeabkommen verhandeln würde. Aber anstatt sich dieser harten diplomatischen Arbeit mit Staaten, mit denen wir funktionierende Abkommen brauchen würden, zu widmen, fliegt der Herr Minister lieber auf Steuerkosten für schöne Bilder nach Helsinki. Das ist Arbeitsverweigerung auf höchstem Niveau!“, so Schnedlitz.

„Während Karner in Finnland den europäischen Norden bestaunt, sind unsere eigenen Grenzen nach wie vor ein offenes Scheunentor für illegale Einwanderung aus aller Welt. Statt im Ausland Fototermine zu absolvieren, sollte der Innenminister endlich seine Hausaufgaben machen und eine echte ‚Festung Österreich‘ errichten – so, wie wir Freiheitliche es seit Jahren fordern“, kritisierte der FPÖ-Generalsekretär.

„Die Österreicher haben diese Showpolitik der ÖVP satt. Es braucht keine Ankündigungsmeister und stümperhaften Plagiatoren freiheitlicher Politik mehr, sondern einen Volkskanzler Herbert Kickl, der mit Mut, Konsequenz und einer klaren Linie endlich wieder für echte Ordnung und Sicherheit in unserer Heimat sorgt“, stellte Schnedlitz klar.