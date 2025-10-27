FPÖ – Schuch-Gubik zu „SPÖ Eins“: „Ein totaler Rohrkrepierer, Bablers Marxismus-TV floppt krachend!“

Wien (OTS) -

„Wenn das der große Medienstreich der SPÖ sein soll, dann ist er gründlich nach hinten losgegangen“, so FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik zur gestrigen Premiere des neuen SPÖ-YouTube-Kanals „SPÖ Eins“. „Gerade einmal 74 Live-Zuschauer waren bei der Premiere dabei – das ist nicht nur peinlich, das ist ein absoluter Mega-Flop erster Klasse!“

Schuch-Gubik, selbst FPÖ-TV-Moderatorin, weiter: „Offenbar musste man ein paar SPÖ-Mitglieder zwangsvergattern, damit überhaupt jemand zuschaut. Selbst die eigenen Funktionäre scheinen sich lieber etwas anderes anzusehen als das neue Marxismus-TV aus dem Babler-Bunker. Jeder durchschnittliche Hobby-Influencer hat mehr Aufrufe als der Kanal der Sozialdemokratie.“

„Wenn ‚SPÖ Eins‘ das neue Sprachrohr der Babler-SPÖ sein soll, dann hat man sich offenbar an der schwachen Performance des Parteichefs selbst orientiert: viel Ankündigung, null Inhalt! ‚SPÖ Eins‘ wurde bereits am Tag eins zu dem, was Babler seit Beginn seiner Obmannschaft ist – nämlich ein absoluter Rohrkrepierer“, so die FPÖ-Bundesparteisprecherin.

„Während ‚SPÖ Eins‘ im dreistelligen Bereich herumdümpelt, hat FPÖ-TV längst Maßstäbe gesetzt. Mit über 241.000 Abonnenten und regelmäßig zehntausenden Zuschauern pro Video zeigt FPÖ-TV, wie erfolgreiche Online-Kommunikation funktioniert. Allein die Videobotschaft von FPÖ-Obmann Herbert Kickl zum Nationalfeiertag erreichte 180.000 Aufrufe auf Facebook, dazu kommen noch tausende Aufrufe auf anderen Plattformen – etwa über 31.000 auf YouTube, dort, wo das Babler-TV einen absoluten Fehlstart hinlegte“, so Schuch-Gubik weiter.

„Wir bieten der SPÖ gerne Nachhilfeunterricht in Sachen digitaler Kommunikation an, aber wahrscheinlich ist das ohnehin sinnlos. Die Österreicher wollen sich keine linke Märchenstunde in Rot ansehen, sondern lieber ehrliche Politik für die Menschen – und die bekommen sie nur bei der FPÖ“, so Schuch-Gubik, die alle Polit-Interessierten dazu einlädt, digitale Inhalte auf FPÖ-TV zu konsumieren.