AVISO: Dienstag, 28. Oktober 13:30 Uhr – PK „Was kostet uns die Klimakrise?” mit Gewessler / Schilling / Stagl
“Auswirkungen des Nichthandelns auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt" - Vorstellung der neuen Studie zu den ökonomischen Folgekosten des Klimawandels in Österreich
Die Grünen laden zur Studienvorstellung mit Prof. Sigrid Stagl, Klubobfrau Leonore Gewessler und EU-Abgeordneter Lena Schilling ein. Präsentiert werden die neuesten Ergebnisse von Prof. Sigrid Stagl und ihrem Forschungsteam, die im Auftrag des Europäischen Parlaments erhoben wurden und analysiert, wie sich die Klimakrise auf Europas Regionen, Wirtschaftssektoren und Arbeitsplätze in den nächsten 10-15 Jahren auswirkt, welche Produktivitätsverluste durch gesundheitliche Folgen extremer Wetterereignisse entstehen und wie entschlossenes Handeln diese Kosten verringern könnte.
Teilnehmerinnen:
Klubobfrau Leonore Gewessler
Lena Schilling, Abgeordnete zum Europaparlament
Univ.Prof. Dr.in Sigrid Stagl, Ökonomin am Department für Sozioökonomie der WU Wien
Datum & Uhrzeit: 28. Oktober 13:30–15:00 Uhr
Ort: Online so wie Pressekonferenzraum, Löwelstraße
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: Lena.Schilling@europarl.europa.eu
Datum: 28.10.2025, 13:30 Uhr
Ort: Online so wie Pressekonferenzraum, Löwelstraße
