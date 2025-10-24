AVISO: Dienstag, 28. Oktober 13:30 Uhr – PK „Was kostet uns die Klimakrise?” mit Gewessler / Schilling / Stagl

Wien/Brüssel (OTS) -

Die Grünen laden zur Studienvorstellung mit Prof. Sigrid Stagl, Klubobfrau Leonore Gewessler und EU-Abgeordneter Lena Schilling ein. Präsentiert werden die neuesten Ergebnisse von Prof. Sigrid Stagl und ihrem Forschungsteam, die im Auftrag des Europäischen Parlaments erhoben wurden und analysiert, wie sich die Klimakrise auf Europas Regionen, Wirtschaftssektoren und Arbeitsplätze in den nächsten 10-15 Jahren auswirkt, welche Produktivitätsverluste durch gesundheitliche Folgen extremer Wetterereignisse entstehen und wie entschlossenes Handeln diese Kosten verringern könnte.

Teilnehmerinnen:

Klubobfrau Leonore Gewessler

Lena Schilling, Abgeordnete zum Europaparlament

Univ.Prof. Dr.in Sigrid Stagl, Ökonomin am Department für Sozioökonomie der WU Wien

Datum & Uhrzeit: 28. Oktober 13:30–15:00 Uhr

Ort: Online so wie Pressekonferenzraum, Löwelstraße

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: Lena.Schilling@europarl.europa.eu

Datum: 28.10.2025, 13:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online so wie Pressekonferenzraum, Löwelstraße