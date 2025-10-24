  • 24.10.2025, 11:35:02
AVISO: Dienstag, 28. Oktober 13:30 Uhr – PK „Was kostet uns die Klimakrise?” mit Gewessler / Schilling / Stagl

“Auswirkungen des Nichthandelns auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt" - Vorstellung der neuen Studie zu den ökonomischen Folgekosten des Klimawandels in Österreich

Wien/Brüssel (OTS) - 

Die Grünen laden zur Studienvorstellung mit Prof. Sigrid Stagl, Klubobfrau Leonore Gewessler und EU-Abgeordneter Lena Schilling ein. Präsentiert werden die neuesten Ergebnisse von Prof. Sigrid Stagl und ihrem Forschungsteam, die im Auftrag des Europäischen Parlaments erhoben wurden und analysiert, wie sich die Klimakrise auf Europas Regionen, Wirtschaftssektoren und Arbeitsplätze in den nächsten 10-15 Jahren auswirkt, welche Produktivitätsverluste durch gesundheitliche Folgen extremer Wetterereignisse entstehen und wie entschlossenes Handeln diese Kosten verringern könnte.

Teilnehmerinnen:

Klubobfrau Leonore Gewessler

Lena Schilling, Abgeordnete zum Europaparlament

Univ.Prof. Dr.in Sigrid Stagl, Ökonomin am Department für Sozioökonomie der WU Wien

Datum & Uhrzeit: 28. Oktober 13:30–15:00 Uhr

Ort: Online so wie Pressekonferenzraum, Löwelstraße

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: Lena.Schilling@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt

Stefanie Wehlend

Pressesprecherin Lena Schilling

Telefon: +32499356375
E-Mail: stefanie.wehlend@europarl.europa.eu

