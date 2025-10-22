FP-Samt: Pallas Athene kommt ins Parlament

Wien (OTS) -

„Ich freue mich sehr, dass die Göttin der Weisheit ab heute nicht nur vor dem Parlament steht, sondern jetzt auch im Salon des Bundesrates zu bewundern ist“, sagte der Präsident des Bundesrates Peter Samt (FPÖ), anlässlich der Präsentation eines Gemäldes des Kärntner Künstlers Johann Kogelnig im Parlament.

Das Bild zeigt einen farbenprächtigen Ausschnitt der Pallas Athene Statue, die als Wahrzeichen des Parlaments gilt. „Ich bedanke mich herzlich bei Johann Kogelnig, der sein Werk dem Bundesrat unentgeltlich als Dauerleihgabe zur Verfügung stellt“, so Samt. Damit habe man einen erfreulichen Kontrapunkt zu den teuren Kunstkäufen des ehemaligen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) setzen können, der kurz vor seinem Abgang noch 240.000 Euro für zwei Skulpturen Erwin Wurms auf Steuerzahlerkosten angeschafft habe, betonte Samt.

„Das Bild der Pallas Athene wird künftig im Salon des Bundesrates, der sich unmittelbar neben dem Sitzungssaal befindet, öffentlich zugänglich sein und hoffentlich mit ihrer Weisheit über die Arbeit des Bundesrates wachen“, zeigte sich Samt erfreut über die künstlerische Bereicherung des Hohen Hauses.