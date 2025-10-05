Minderjährige Opfer von Sexualtaten sind ganz besonders schutzwürdig“ - so der Senat des Presserates

Wien (OTS) -

Am 6. März 2025 hat sich der Verein StoP mit einer Beschwerde an den österreichischen Presserat gewandt, weil die Kronenzeitung gewaltverharmlosend über einen 48-jährigen Mann berichtete, der die 17-jährige Tochter seiner Lebensgefährtin sexuell missbraucht hat und dies mit „Erwachen seines Frühlingsgefühls" betitelte. Viele couragierte Personen haben unsere Einschätzung geteilt und ebenfalls Meldungen eingebracht.

Der Österreichische Presserat setzt sich für verantwortungsvolle und würdevolle Berichterstattung ein und der Senat hat nach interner Prüfung bestätigt, dass die Formulierung „beim Täter erwachten Frühlingsgefühle“, gegenüber dem Opfer des sexuellen Missbrauchs grob verharmlosend und diskriminierend ist. Und der herabwürdigende und beleidigende Charakter hätte sowohl der Journalistin als auch der Redaktion von Anfang an klar sein müssen.

Wir appellieren an die Kronenzeitung diese Entscheidung anzuerkennen und fordern sie auf, zukünftig bei jeder Berichterstattung würdevoll, respektvoll, gewaltfrei und verantwortungsvoll gegenüber Opfern und deren Angehörigen zu berichten.

Dies gilt für alle Medien in unserem Land, den Medien haben Verantwortung und sie tragen wesentlich zur Meinungs- und Bewusstseinsbildung bei. Verantwortungsvolle Berichterstattung wird auch von der Istanbul Konvention verlangt, die Österreich ratifiziert hat.

Der Verein StoP bietet diesbezüglich auch Seminare für Journalist*innen und Redaktionen an.

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20251003_OTS0046/persoenlichkeitsverletzende-formulierung-in-bericht-ueber-sexuellen-missbrauch-auf-kroneat