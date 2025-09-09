FPÖ – Brückl: „Rechnungshofberichte decken Missstände im Bildungswesen auf“

Wien (OTS) -

„Im heutigen parlamentarischen Rechnungshofausschuss wurden unter anderem drei Berichte mit Schwerpunkt auf das Bildungswesen diskutiert. Konkret handelte es sich um die RH-Berichte zur Innovationsstiftung für Bildung, zum 8-Punkte-Plan für eine digitale Schule sowie zum Lehrpersonaleinsatz. Diese Berichte zeigen unmissverständlich auf, wie desaströs das Bildungsministerium geführt und wie sträflich der gesamte Bildungsbereich von der ÖVP in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurde“, erklärte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl.

„So kam es etwa bei der Vergabe der Tablets zu einer klaren Umgehung vergaberechtlicher Bestimmungen. Der Auftrag wurde ohne Ausschreibung vergeben, und ohne dass auch nur ein Zweitangebot eingeholt wurde. Ebenso alarmierend ist der Umgang mit dem Lehrermangel, der seit 2009 bekannt ist. Trotz der seit Jahren offensichtlichen Entwicklung wurde nichts unternommen. Gerade beim hausgemachten Lehrermangel zeigt sich deutlich, dass die zuständigen Minister untätig geblieben sind. Die ÖVP beschränkte sich lediglich darauf, in regelmäßigen Abständen Besserung anzukündigen – passiert ist jedoch rein gar nichts“, kritisierte der FPÖ-Bildungssprecher.