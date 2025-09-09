EuroSkills 2025: Spektakuläre Eröffnung im Land des Wirtschaftswunders

Herning/Wien (OTS) -

Dänemark ist weit mehr als Legoland, Andersen-Märchen und Smørrebrød: Das Land ist seit Juli Vorsitzender im Rat der Europäischen Union und gilt aktuell als europäisches Wirtschaftswunder.

Und: Die dänische 52.000-Einwohner-Stadt Herning ist ab Mittwoch Gastgeberin von EuroSkills 2025, wo 44 österreichische Teilnehmer:innen ihr Können im internationalen Vergleich zeigen: An drei Wettkampftagen messen sich rund 600 junge Fachkräfte in unterschiedlichen beruflichen Disziplinen. Schon heute Abend steigt die spektakuläre Eröffnungsshow (hier zum Livestream ab 19 Uhr).

Die 44 heimischen Talente sind gestern Abend am Flughafen Herning gelandet – davor wurden sie in Wien feierlich von Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, verabschiedet (Fotos hier klicken, © BKA). „EuroSkills sind die beste Bühne, um zu zeigen, was junge Menschen aus Österreich draufhaben. Diese 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten in Herning an, um zu beweisen, dass bei uns Ausbildung auf Weltniveau zu Hause ist. Ich drücke dem gesamten Team Austria die Daumen und bin überzeugt, dass sie mit sensationellen Leistungen und vielen Medaillen nachhause zurückkehren“, betont Plakolm.

Nur 24 Stunden später fällt heute, Dienstag, der offizielle Startschuss zu EuroSkills 2025: Bei der Eröffnungsfeier in der 15.000 Fans fassenden Mehrzweckhalle Jyske Bank Boxen in Herning ziehen die 32 Nationen mit einer Fahnenparade ein, musikalisch begleitet vom dänischen Popstar Malte Ebert. Dazu kommen die feierliche Eröffnung durch Poul Nyrup Rasmussen, ehemaliger dänischer Ministerpräsident und Vorstandsvorsitzender des Organisationskomitees in Dänemark, sowie der EuroSkills-Eid, bei dem die Teilnehmer:innen und Expert:innen einen fairen Wettbewerb geloben.

SkillsAustria-Präsident Josef Herk: „Mit dieser Show wird das Feuer zu entzündet – in den Herzen der jungen Menschen, die hier antreten, und bei all jenen, die ihnen dabei zusehen. Die EuroSkills haben eine völkerverbindende Kraft: Sie zeigen, wie stark uns berufliches Können über Grenzen hinweg zusammenschweißt.“

Nordeuropäisches Wirtschaftswunder

Austragungsland Dänemark liefert nicht nur die spektakuläre Bühne für EuroSkills, sondern auch den passenden Rahmen: Das Land gilt als Vorzeigewirtschaft. Seit 2016 schreibt es durchgehend Budgetüberschüsse – zuletzt 17,8 Milliarden Euro oder 4,5 Prozent des BIP (2024).

Für 2025 und 2026 erwartet das AußenwirtschaftsBüro in Kopenhagen erneut positive Salden von 16,4 Milliarden Euro beziehungsweise 1,3 Prozent. Damit zählt Dänemark zu den am geringsten verschuldeten Staaten der EU; und das trotz hoher Löhne und eines ausgeprägten Sozialstaats. Die Inflation lag 2024 bei 1,4%, 2025 und 2026 sollen es 1,8% sein.

Experten sehen das Erfolgsgeheimnis unter anderem in einem erfolgreichen Transformationsprozess weg von traditionellen Industriezweigen (Textil, Maschinenbau), hin zu wissensintensiven und technologieorientierten Branchen. Ökonomisches Aushängeschild ist Pharmariese Novo Nordisk, weltgrößter Anbieter von Insulin und Diabetesmedikamenten, sowie Hoffnungsträger im Kampf gegen Fettleibigkeit.

Fachkräftemangel als dänische Herausforderung

Die florierende Wirtschaft leidet aber unter einem massiven Personalproblem: Bis 2035 fehlen dem Land rund 150.000 qualifizierte Arbeitskräfte – ein Rückgang der Erwerbsbevölkerung um fast 20 Prozent gegenüber 2023. Als präventive Maßnahme hat Dänemark das offizielle Penionseintrittsalter seit 2006 kontinuierlich an die Lebenserwartung angepasst. Alle fünf Jahre werden die Zahlen überprüft. Erst kürzlich wurde beschlossen, den Pensionsantritt ab 2040 auf 70 Jahre anzuheben. Nicht die einzige Maßnahme: Vor allem mit EuroSkills – dem größten dänischen Bildungsevent aller Zeiten – will das Land Lust auf berufliche Ausbildung machen. (PWK346/HSP)

Fotos: