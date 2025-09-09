Maurer/Grüne: Kickl betreibt Verrat an der Zukunft unserer Kinder

Wien (OTS) -

Im gestrigen ORF-Sommergespräch hat sich FPÖ-Chef Herbert Kickl einmal wieder vor eine Kamera getraut – und gezeigt, dass er nichts zu bieten hat außer Abhängigkeit von Russland, Zerstörung unserer Heimat und Verrat an der Zukunft unserer Kinder. „Herbert Kickl zeigt einmal mehr: Sein Ziel ist es, Vasallen-Kanzler von Putins Gnaden zu werden. Nichts Anderes ist sein erneuter Versuch, unsere Freiheit und Sicherheit an Russland zu verkaufen – im Gegenzug für dreckiges Erdgas. Kickl weiß genau: Dieses Gas bezahlt die Bomben auf Kiew. Und Kickl will es so“, stellt die stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Sigi Maurer, klar.

Der FPÖ-Chef schwärmt zudem einmal mehr vom Fracking in Österreich. „Gegen alle Fakten, gegen jede Expertise. Fracking ist langsam, teuer – und zerstört unwiederbringlich unsere Heimat. Dort, wo heute Kinder spielen, würden morgen Bagger und verbrannte Erde zurückbleiben. Kickl und die FPÖ wollen es trotzdem, weil es ihnen immer nur darum geht, alles zu zerstören und kurz und klein zu schlagen“, kritisiert Maurer.

Auch beim Klimaschutz bleibt Kickl auf der Linie des verantwortungslosen Verweigerns: „Widdewitt, ich zauber mir die Klimakrise weg. Keine einzige Lösung, nur Augen zu und durch. Das ist keine Politik, das ist eine gefährliche Illusion. Wer so handelt, verrät die Zukunft unserer Kinder“, so Maurer abschließend.