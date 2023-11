Korosec: Tiefe Betroffenheit vom Ableben von Gregor Hammerl

Für Gregor Hammerl stand immer der Mensch im Vordergrund

Wien (OTS) - „Wir sind tief betroffen vom plötzlichen Ableben unseres langjährigen und hoch geschätzten Landesobmannes des Steirischen Seniorenbundes, BR-Präs. a.D. Gregor Hammerl“, so Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, in einer ersten Reaktion.

„Ich habe noch vor kurzem mit ihm gesprochen. Er war voller Lebensfreude und Tatendrang! Umso mehr bin ich erschüttert, dass er gestern überraschend verstoben ist“, so Korosec weiter.

„Für Gregor Hammerl stand immer der Mensch im Vordergrund. Seine ausgeprägte soziale Kompetenz zeigte sich insbesondere in seinem unermüdlichen Einsatz im Pflegebereich, wo er sich von den mobilen Diensten in der Hauskrankenpflege bis zur Abschaffung des Pflegeregresses eingesetzt hat. Aber auch im täglichen Leben standen seine Mitarbeiter und die Mitglieder des Steirischen Seniorenbundes stets im Fokus. Sein Engagement galt immer den Interessen der Seniorinnen und Senioren“, so Korosec weiter.

„Für seinen unermüdlichen Einsatz und seine stete Bereitschaft auch über politische Grenzen und „normalen“ Aufgaben hinweg für seine gesellschaftspolitische Überzeugung zu kämpfen, gilt mein aufrichtiger Respekt und Dank!“

Gregor Hammerl hat im Laufe seines arbeitsreichen Lebens mit großer sozialer Kompetenz viele Aufgaben und Funktionen erfolgreich übernommen. Er war von 1964 bis 1987 Berufssoldat sowie Vizeleutnant (Ausbildung zum staatlich geprüften Trainer und Sportlehrer), 1988 kam er in den steirischen Gemeinderat und in weiter Folge im Jahr 2000 in den steirischen Landtag (bis 2010). Er war Mitglied des Bundesrates (ab 2010 bis 2018 mit einer kurzen Unterbrechung) und im ersten Halbjahr 2012 Bundesrats-Präsident.

2017 erhielt Hammerl das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern für ihre Verdienste um die Republik Österreich und 2022 das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern des Landes Steiermark. Zudem war er seit 2009 bis dato Landesobmann des Steirischen Seniorenbundes und seit 1993 Präsident des Hilfswerks Steiermark.

„Gregor Hammerl hinterlässt eine schwer zu schließende Lücke. Er wird dem Österreichischen Seniorenbund und mir persönlich sehr fehlen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und lieben Angehörigen, wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren“, so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Ella Steiner

Pressereferentin



+43 664 / 967 68 52

esteiner @ seniorenbund.at

https://www.seniorenbund.at