Österreich unter den besten Swimming Pool-Erzeugern Europas

1 x Gold und 1 x Bronze beim EUSA Award 2023, der im Rahmen der Aquanale in Köln stattfand

Wien (OTS) - Großer Jubel für die heimische Schwimmbad-Branche: Gleich zwei österreichische Pool-Erzeuger standen bei der EUSA-Award Preisverleihung am 24.10.2023 auf dem Stockerl. Als Sieger in der Kategorie „Heimische Pools bei Nacht“ wurde die Polytherm GmbH gekrönt, über Bronze freute sich die Firma Paradiso Systeme GmbH. Geehrt wurden die beiden Unternehmen für die hohe Qualität und Ästhetik, die man von Österreichs Pool-Erzeugern bereits gewohnt ist“. Die Siegerehrung, fand am 24. Oktober 2023 im Rahmen der Aquanale in Köln statt.

Der Preis der europäischen Schwimmbadbranche, der zwölf Mitgliedsländer mit rund 3.000 Unternehmen angehören, wird seit 2013 jährlich von der Europäischen Vereinigung der Schwimmbad- und Spa-Verbände (EUSA) in Kooperation mit den nationalen Schwimmbadverbänden, so auch dem Österreichischen Schwimmbadverband ÖVS verliehen. In diesem Jahr gab es über 300 Einreichungen in acht Disziplinen: privat genutzte Frei- und Hallenbäder, Spas und Hot Tubs sowie Pools mit automatischen Abdeckungen und Überdachungen, Pools bei Nacht und Sanierungen.

Die Siegerehrung wurde von EUSA-Präsident Bert Granderath moderiert. Zur stimmungsvollen Gala, die im Kölner Messegelände stattfand, hatten sich über 180 Gäste angemeldet, darunter auch Vertreter des ÖVS. Die Auszeichnung in Gold nahm Bernhard Weissenecker, Geschäftsleiter der Polytherm GmbH, entgegen. Das oberösterreichische Familienunternehmen arbeitet bereits seit mehr als 30 Jahren in der Branche Schwimmbadtechnik. Über Bronze freuten sich Vater Karlheinz Fels und Sohn Carsten Fels, Geschäftsführer der Paradiso Systeme GmbH. Das innovative Unternehmen mit Hauptsitz im deutschen Neuried setzt seit 1993 neue Maßstäbe im Bereich Poolüberdeckungen.

ÖVS-Mitglieder überzeugen durch Qualität

Dass auch heuer wieder zwei ÖVS-Mitglieder von insgesamt 300 Einreichungen für den prestigeträchtigen Award nominiert wurden, zeugt nicht nur von einem hohen Qualitätsanspruch, der vom österreichischen Branchenverband mittels laufender Fortbildung und technischen Innovationen gefördert wird, sondern auch von der Ästhetik, der in Österreich traditionellerweise ein hoher Stellenwert eingeräumt wird.

Johann Poinstingl, Präsident des ÖVS: „Ich beglückwünsche unsere beiden Gewinner des EUSA Awards 2023. Es ist eine großartige Auszeichnung und spiegelt wider, dass unsere Pool-Branche mit über 400 Herstellern und rund 25.000 Zulieferern und Dienstleistern einen wichtigen Wirtschaftszweig darstellt und eindeutig zu den besten Europas zählt." Auch 2022 wurden zwei oberösterreichische Unternehmen ausgezeichnet: Die Poolar GmbH belegte Gold in der Kategorie „privater Pool mit Überdachung" und die Gassner GmbH sicherte sich mit einem Edelstahl-Pool Silber in der Kategorie "privater Außenpool".(PWK380/DFS)

