AVISO: Dialogkonferenz von Bundesjugendvertretung und Afrikanischer Union am 9.11. in Wien

Im Rahmen des Projekts JUUN findet in der Albert Hall ein Austausch zwischen Jugend und Politik statt.

Wien (OTS) - Welche Ungleichheiten bekommen junge Menschen in ihren Lebensrealitäten besonders zu spüren und welche Rolle spielen junge Menschen zur Überwindung globaler Ungleichheiten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Projekt JUUN, das die Bundesjugendvertretung (BJV) 2023 gemeinsam mit dem Team der Jugendsonderbeauftragten der Afrikanischen Union gestartet hat.

JUUN steht für: Jugendpartizipation stärken und Ungleichheiten abbauen. „Die zentralen Herausforderungen, mit denen wir als junge Menschen heute konfrontiert sind, lassen sich nur durch Zusammenarbeit auf globaler Ebene lösen“, erklärt BJV-Vorsitzende Rihab Toumi. Entscheidend dabei sei es, Kinder und Jugendliche in die Erarbeitung von Lösungen einzubeziehen. Die BJV setzt sich dabei für mehr Jugendpartizipation auf allen politischen Ebenen ein.

„Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist unter 30 Jahre alt. Doch die Stimme dieser Altersgruppe ist deutlich unterrepräsentiert“, betont Toumi. Das Projekt JUUN stellt daher junge Menschen in den Fokus und beschäftigt sich mit globalen Ungleichheiten und Partizipation.

Im Rahmen des Projekts, das von der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gefördert wird, gibt es Workshops, Konsultationen, internationalen Austausch und Dialogveranstaltungen.

Dialogkonferenz in Wien

Ein Highlight ist eine große Dialogkonferenz im November in Wien, an der auch eine Delegation von Jugendvertreter*innen aus der Afrikanischen Union teilnimmt. Die Delegation ist für eine Woche zu einem Studienbesuch in Wien.

Bei der Dialogkonferenz steht neben dem Austausch die Erarbeitung politischer Empfehlungen im Zentrum, die mit Vertreter*innen der Politik vor Ort diskutiert werden. Darüber hinaus werden sie von den Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen Staaten zu politischen Konferenzen auf internationaler Ebene getragen. Die „Youth Proposals“ werden beispielsweise von der UN-Jugenddelegierten aus Österreich, Jana Berchthold, bei der nächsten UN-Generalversammlung in New York eingebracht.

Programm Dialog Jugend und Politik am 9.11.

Begrüßung und Einleitung: Eröffnung durch BJV-Vorsitzende Rihab Toumi und

Jugendsonderbeauftragte der Afrikanischen Union Chido Cleopatra Mpemba

Dialog: Austausch, Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen jungen Teilnehmer*innen und Entscheidungsträger*innen

Abschluss im Plenum

Teilnehmer*innen:



An der Konferenz nehmen rund 60 jungen Menschen zwischen 18 und 35 Jahren aus unterschiedlichen Ländern der Afrikanischen Union, Österreich und Nachbarländern teil.

Vertreter*innen der Politik:



El-Nagashi Faika (Grüne) – Abgeordnete zum Nationalrat

Brandstätter Helmut (NEOS) – Abgeordneter zum Nationalrat

Marchetti Nico (ÖVP) – Abgeordneter zum Nationalrat

Schmidt Michaela (SPÖ) – Abgeordnete zum Nationalrat

Bayr Petra (SPÖ) – Abgeordnete zum Nationalrat

Obrecht Sascha (SPÖ) – Abgeordneter zum Bundesrat

JUUN Dialogkonferenz

Dialog zwischen Jugend und Politik

Datum: 09.11.2023, 13:30 - 15:00 Uhr

Ort: Albert Hall

Albertgasse 35, 1080 Wien, Österreich

