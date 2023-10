VGT-Aktion in Wien zeigt Käfighaltung für Mastrinder auf Vollspaltenboden

Käfighaltung kann niemals tiergerecht sein – diesem Grundsatzstatement hat sich Österreich schon längst verschrieben, aber die Mastrinder wieder einmal vergessen

Wir müssen die Rinder aus ihren Käfigen holen! DDr. Martin Balluch, VGT-Obmann

Wien (OTS) - Mastrinder fristen ein Dasein am Rande der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Oft müssen sie hinter dem neu renovierten Milchkuhstall im letzten Eck des Betriebs auf Beton-Vollspaltenboden ohne Stroheinstreu leben. Und das sage und schreibe in einem Käfig. Neben dem Spaltenboden und den monotonen Wänden sind nämlich etwa 20 cm über den Tieren sogenannte Aufreitstangen angebracht, die jede Bewegung nach oben verhindern. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Haltung im engen Käfig. Während diese Haltungsform nach einem Aufschrei in der Bevölkerung für Legehennen (Legebatterie) bereits 2004 verboten wurde, folgten 2007 das Verbot der Käfighaltung für Kaninchen, 2012 für Mutterschweine und jetzt aktuell für Junghennen und Wachteln. International gab es die „End The Cage Age“ Europäische Bürger:innen-Initiative mit einer Rekordzahl von fast 1,5 Millionen Unterschriften. Käfighaltung wird überall abgelehnt, nur die Mastrinder wurden wieder vergessen.



Deshalb setzte der VGT heute am Wiener Graben einen Tierschützer im Rinderkostüm auf original Vollspaltenboden in einen Käfig. Die Passant:innen waren über diese Performance erstaunt und konnten nicht glauben, dass in Österreich tatsächlich Rinder in Käfigen leben. Doch die aktuellen Fotos von heimischen Mastrinderhaltungen zeigten ihnen tatsächlich, dass man von Käfigen sprechen muss. Selbst Univ.-Prof. Dr. Christoph Winckler meinte bei der Freilandtagung an der BOKU Wien vor wenigen Wochen, dass er sich darüber wundere, dass bisher niemand diese Käfighaltung von Mastrindern als solche bezeichnet und angeprangert habe.



VGT-Obmann DDr. Martin Balluch dazu: „Allen tierschutzbewegten Menschen, die ja in Österreich die große Mehrheit bilden, ist klar, dass die Käfighaltung sogenannter Nutztiere dringend abgeschafft werden muss. Das habe ich in meiner jahrzehntelangen Kampagnentätigkeit immer wieder deutlich vor Augen geführt bekommen. Nur wurden die Mastrinder dabei nie erwähnt. Doch wenn man sich die Haltung anschaut, wie ich in letzter Zeit mehrmals eingeladen wurde, zu tun, dann wird klar, dass diese Aufreitstangen eine Käfigdecke bilden. Dazu sind sie auch noch nur sehr knapp über dem Rücken der Tiere angebracht. Sind die Flächendimensionen am Boden schon praktisch nur nach der Körpergröße der Mastrinder bemessen, so trifft das auch für das Gitter über ihnen zu. Diese armen Tiere stecken also in einem praktisch körpergroßen Käfig fest! Das muss so rasch wie möglich beendet werden! Wir müssen die Rinder aus ihren Käfigen holen! “

Pressefotos (Copyright: VGT.at)



Rückfragen & Kontakt:

VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

https://vgt.at