Arbeitsplatz Spital: Generation 50 plus – wie halten wir den Motor unserer Gesundheitsversorgung am Laufen?

Enquete der Bundeskurie angestellte Ärzte der Österreichischen Ärztekammer am 9. November 2023 an der JKU Linz.

Wien (OTS) - Die erfahrenen, gut ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte der Generation 50 plus sind ein wichtiger Faktor unserer Gesundheitsversorgung. Ihre Expertise bei der Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses und ihr fachliches Wissen sowie ihre Arbeitsleistung sind in unseren Spitälern unverzichtbar. Aber wie kann es gelingen, dieses Wissen weiterhin so zu nutzen, dass einerseits die Jungen davon profitieren, aber andererseits die Generation 50 plus, die sich langsam Gedanken über den Ruhestand macht, die letzten 10 bis 15 Jahre ihres Berufslebens gesund und motiviert bestreiten kann?

Dieser Frage geht die Enquete der Bundeskurie angestellte Ärzte (BKAÄ) der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) am 9. November im medLOFT der JKU Linz nach. Der Mangel an qualifizierten Ärztinnen und Ärzten in Österreich wird in den kommenden zehn Jahren allein durch den ärztlichen Nachwuchs nicht zu decken sein. Daher ist es notwendig, Strategien zu entwickeln, um die Erfahrung der Älteren zu nutzen und diese auch zu motivieren, weiter im System zu arbeiten.

Nach einer Podiumsdiskussion mit hochrangigen Expertinnen und Experten der ÖÄK, aber auch aus Gesundheits-, Sozial- und Unternehmenspolitik, kann das Publikum aktiv mitdiskutieren und an einer Live-Online-Umfrage teilnehmen.

(Donnerstag, 9. November 2023, 17:30-19:00 Uhr, JKU medLOFT, Medizinischer Campus Linz, MED Campus I, Gebäude ADM, 9. OG, Krankenhausstraße 5, 4020 Linz)

Es referieren und diskutieren:

Wolfgang Mazal, stv. Vorstand des Instituts für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien

Franz Nigl, Personalchef der Österreichischen Post AG

Karin Gutiérrez-Lobos, ehem. Vizerektorin der MedUni Wien und ehem. ärztliche Direktorin der Klinik Landstraße

Ruth Krumpholz, stv. Chefärztin am LKH Bludenz und Vorsitzende der Ausbildungskommission der Österreichischen Ärztekammer

Gerhard Postl, Leiter des Dept. für allg. Innere Medizin und Notfallaufnahme am Standort West des LKH Graz II

Harald Mayer, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte

