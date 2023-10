AVISO: Laternenumzug zu St. Martin am 10. November in Hernals

Wien (OTS) - Nach einer mehrjährigen Pause findet er heuer am Freitag, den 10. November wieder statt: der Laternenumzug zu St. Martin. Organisiert wird die Veranstaltung vom Hilfswerk Nachbarschaftszentrum Hernals gemeinsam mit der Bezirksvorstehung und weiteren Vereinen im Grätzel.



Am Freitag, den 10. November findet der große Umzug mit bunten Laternen, Pferd, Reiter und Musikbegleitung endlich wieder statt. Der Umzug in Hernals zieht bereits seit 2009 hunderte Kinder und Familien mit liebevoll gebastelten Laternen an. Nach der „Coronapause“ sind wieder alle Menschen herzlich eingeladen, sich anzuschließen. Organisiert wird die Veranstaltung vom Hilfswerk Nachbarschaftszentrum Hernals gemeinsam mit der Bezirksvorstehung, den Kaufleuten, der Volkshilfe sowie dem Kulturverein Liebenswertes im 17. Wiener Gemeindebezirk.



Laternenumzug zu St. Martin 2023

Zeit: Freitag, 10. November 2023, 17.00 Uhr

Ort: Treffpunkt am Dornerplatz, 1170 Wien – Umzug zum Sankt-Bartholomäus-Platz

Nähere Infos: Nachbarschaftszentrum 17 – Hernals, Hernalser Hauptstraße 53, 1170 Wien, Tel. +43 1 512 36 61-3600, E-Mail nbz17@wiener.hilfswerk.at



Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und rund 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

