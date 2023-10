Außenministerium lädt am Nationalfeiertag zum Tag der offenen Tür im Zeichen der Menschenrechte

Wien (OTS) - Das Außenministerium öffnet auch heuer wieder am Nationalfeiertag, den 26. Oktober 2023 von 12:00 bis 16:00 Uhr seine Türen am Minoritenplatz. Dieses Jahr steht der Tag im Zeichen der Menschenrechte, in Erinnerung an das 30-jährige Jubiläum der Wiener Weltkonferenz über Menschenrechte und das 75-jährige Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

Unter dem Motto "Menschenrechte im Fokus" erwartet Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm, das Österreichs weltweite Bemühungen im Bereich der Menschenrechte beleuchtet. Zu jeder halben Stunde wird es dazu eine Liveschaltung an die österreichische Botschaft in Kyjiw geben.

Weiters bietet der Tag der offenen Tür Einblicke in die verschiedenen Aspekte der Arbeit des Außenministeriums, Informationen über Karrieremöglichkeiten, sowie über konsularische Angebote, wie die Auslands-App und die Reiseregistrierung.

Das Außenministerium freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

