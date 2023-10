AK vergleicht Kinopreise: In Bad Leonfelden und Seewalchen ist es günstig, in Braunau muss man rund 25 Prozent mehr zahlen

Linz (OTS) - Damit Familien wissen, in welchem Kino sie was ausgeben müssen, hat der Konsumentenschutz der AK Oberösterreich die Preise heimischer Kinos verglichen. Dafür wurde ein Package geschnürt, mit zwei Tickets am Wochenende nachmittags mit Sitzplatz in der letzten Reihe – für einen Elternteil und ein Kind bis 12 Jahre – plus einen halben Liter Cola und einer mittleren Nachobox.

Günstig ist der Kinotreff Leone in Bad Leonfelden mit 24,50 Euro. Im Dieselkino Braunau zahlen Sie 30,70 Euro und damit rund 25 Prozent mehr. Das Miniplex Seewalchen bietet als Alternative zur Nachobox mittlere Popcorn und liegt bei einem Gesamtpreis von 23,50 Euro. Im Stadtkino Gmunden kostet das Package mit einer großen Portion Popcorn 23,90 Euro. Der Preis für ein Erwachsenen-Ticket liegt zwischen 9 und 11 Euro, für die Kinokarte für ein zwölfjähriges Kind sind zwischen 8 und 8,50 Euro zu bezahlen. Eine mittlere Nachobox und ein halber Liter Cola sind im Kinotreff Leone für 7,50 Euro zu haben. Im Dieselkino Braunau zahlen Sie dafür 11,70 Euro.

Günstiger ins Kino mit Ermäßigungen

Die meisten Kinos bieten ermäßigte Eintrittspreise für Familien mit und ohne Familienkarte an. Ebenso gibt es günstigere Karten für Schüler:innen, Student:innen, Zivil- und Präsenzdiener:innen (jeweils mit Ausweis) und für Menschen mit Behinderung. Informieren Sie sich über Ermäßigungen und nützen Sie besondere Kinotage!

Alle Ergebnisse in Sachen Kinopreise finden Sie auf www.ooe.konsumentenschutz.at.





