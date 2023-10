WESTseniorenpreis wird Teil des WESTbahn-Angebots

Aufgrund hoher Nachfrage setzt WESTbahn neue Standards in Sachen kundenfreundlicher Preisgestaltung

Wien (OTS) - Anfang September hat die WESTbahn durch die Einführung der Aktion „WESTseniorenpreis“ neue Akzente für eine attraktive Seniorenmobilität auf Österreichs Schiene gesetzt. Aufgrund der hohen Nachfrage hat sich die WESTbahn nun dafür entschieden, diese Spezialaktion permanent anzubieten.

Der WESTseniorenpreis unterscheidet sich von allen anderen Angeboten am Markt durch den besonders einfachen Zugang. Ganz ohne zusätzlicher Vorteilscard kommen seniore Fahrgäste automatisch in den Genuss des WESTseniorenpreises. Das Angebot gilt an allen Wochentagen und Verbindungen der WESTbahn. Mit diesem Tarif ersparen sich ältere Fahrgäste bis zu 50 % des ursprünglichen Ticketpreises.

„Es war uns ein großes Anliegen, das Angebot so kundenfreundlich wie möglich zu gestalten. Mit dem WESTseniorenpreis können wir die Vorteile einer Seniorenaktion ohne die bislang typischen Nachteile, wie einer Beschränkung der Fahrtzeiten und der Notwendigkeit einer Seniorenkarte, anbieten. Durch die Aktion setzen wir neue Standards in Sachen kundenfreundlicher Preisgestaltung für Personen ab dem 65. Lebensjahr“ , erklärt Geschäftsführer Thomas Posch.

Zuspruch um ein Vielfaches über Erwartungen

Seit der Einführung der Spezialaktion im September haben sich bereits zehntausende Senioren für das Angebot der WESTbahn entschieden. „Wir waren überrascht, wie stark unsere Fahrgäste vom WESTseniorenpreis gebraucht gemacht haben. Der Zuspruch lag um ein Vielfaches über den Erwartungen. Dies unterstreicht den hohen Bedarf für eine unkomplizierte Seniorenmobilität“ , erläutert WESTbahn Geschäftsführer Florian Kazalek.

Der WESTseniorenpreis wird unbefristet angeboten. Ausgenommen davon sind Fahrten im Bereich des Verkehrsverbund Ostregion, bei denen die WESTbahn den verbundeigenen Seniorentarif anwenden muss. Die WESTseniorenpreis-Fahrkarten können über die Unternehmenswebsite unter der Kategorie „WESTseniorenpreis“ sowie in allen WESTshops und Trafiken erworben werden.

Weitere WESTbahn-Vorteile im Überblick

Neben diesem neuen Angebot profitieren Senioren aber auch von weiteren Vorteilen, wenn sie mit der WESTbahn unterwegs sind. Mit dem WESTfixplatz garantiert die WESTbahn einen Sitzplatz zu jeder Buchung. Auch der Komfort der Ledersitze bereits in der „Standard Class“ sowie barrierefreie Einstiegsmöglichkeiten in allen Zuggarnituren bieten ein einzigartiges und seniorenfreundliches Reisen.





