Wien Museum – Heinisch-Hosek: „Wien als Vorreiter beim niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur“

SPÖ-Kultursprecherin begrüßt Gratis-Eintritt und Vermittlungsangebote beim neuen Wien Museum und fordert mehr bundespolitische Initiative

Wien (OTS/SK) - „Dass der Eintritt in das neue Wien Museum, das im Dezember eröffnet wird, kostenlos sein wird, ist ein kulturpolitischer Meilenstein“, zeigt sich SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek sehr erfreut über die heutige Ankündigung von Bürgermeister Ludwig und Kulturstadträtin Kaup-Hasler. „Wien ist damit neuerlich ein Vorreiter, wenn es um einen niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur geht. Auch die umfangreichen Vermittlungsangebote v.a. für junge Menschen und für Inklusion sind herausragend. Hier muss sich der Bund endlich ein Beispiel nehmen. Es braucht in der nächsten Legislaturperiode wieder ein eigenständiges Kulturministerium, das diese Themen vorantreibt“, so Heinisch-Hosek. ****

Eine aktuelle Studie aus 2023 hat klar gezeigt, dass auch das Einkommen eine Barriere für den Zugang zu Kunst und Kultur ist. „Diese Hürden wird man nicht durch gewollt humorvolle Kampagnen beseitigen“, so Heinisch-Hosek zur aktuellen Kulturkampagne des Ministeriums. „Es braucht handfeste Maßnahmen, etwa den von der SPÖ geforderten kostenfreien Museumstag oder das Kulturguthaben für junge Menschen. Auch die kostenlosen inklusiven Vermittlungsangebote, die es im Wien Museum künftig geben wird, sollten Vorbild für die Kulturpolitik auf Bundesebene sein“, so Heinisch-Hosek. (Schluss) ah/lp

