DACH-Treffen der deutschsprachigen Ethikkommissionen am 12. und 13. Oktober 2023 in Wien

Ethische Herausforderungen gemeinsam anpacken

Wien (OTS) - Die Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt, der Deutsche Ethikrat und die Schweizer Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin haben sich am 12. und 13. Oktober 2023 zu einem trilateralen Austausch getroffen. Im Zentrum des Treffens standen die aktuellen Arbeiten der Ethikkommissionen in den Bereichen Klimagerechtigkeit, Künstliche Intelligenz sowie Reproduktionsmedizin.

„Dieses Treffen hat uns noch einmal verdeutlicht, wie wesentlich die Analyse und das Verstehen ethischer und sozialer Folgen für die Gesellschaft wie auch für den Einzelnen sind“, betonte Christiane Druml, Vorsitzende der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt. „Viele der Herausforderungen und Themen sind in unseren drei Ländern ähnlich. Gerade in Zeiten von Falschinformationen und Wissenschaftsskepsis brauchen wir umso mehr die fundierte Auseinandersetzung mit strittigen Themen.“

„Ob Klimawandel, Reproduktionsmedizin oder auch Künstliche Intelligenz – die ethischen Herausforderungen in diesen Bereichen sind auch global“, ergänzte Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. „Deshalb reicht es auch nicht, diese Themen allein national zu bearbeiten, sondern wir brauchen solche regelmäßigen internationalen Treffen. Wir bedanken uns sehr herzlich für die Einladung sowie den lebendigen und konstruktiven Austausch!“

Die drei deutschsprachigen Ethikkommissionen treffen sich seit 2013 regelmäßig jedes Jahr zu einem trilateralen Austausch. Im kommenden Jahr wird das Treffen in der Schweiz stattfinden. Für die Schweizer Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin sind laut Vizepräsident Markus Zimmermann derzeit die Themen Erweiterung des Neugeborenen-Screenings, die medizinische Behandlung von Minderjährigen mit Genderdysphorie sowie die Bedeutung des Kindeswohls in der Reproduktionsmedizin von Bedeutung. Der Deutsche Ethikrat beschäftigt sich derzeit u. a. mit Fragen der Klimagerechtigkeit sowie Normalitätsvorstellungen in den Lebenswissenschaften. Die Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt hat derzeit u. a. Themen wie knappe Ressourcen in der stationären Versorgung sowie die Zukunft der Arbeit auf der Agenda.

Rückfragen & Kontakt:

Geschäftsstelle der Bioethikkommission

Mag. Sabine Fasching

Tel.: +43 1 531 15 - 0

Mail: bioethikkommission @ bka.gv.at