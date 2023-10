PK-Einladung: Sozialwirtschaft Österreich – Mehr als nur KV-Verhandlungen

Einladung zur Pressekonferenz der Sozialwirtschaft Österreich – 18. Oktober 2023, 10.00 Uhr

Wien (OTS) - Herbstzeit ist Verhandlungszeit – auch in der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ). Wie jedes Jahr begeht die SWÖ Verhandlungen zum Leit-KV in der österreichischen Sozial- und Gesundheitsbranche mit den Gewerkschaften als ihr Gegenüber. Doch die Verhandlungen zum Kollektivvertrag sind nur ein Bruchteil dessen, was die Sozialwirtschaft wissenswert macht. Im Rahmen einer Pressekonferenz möchte die SWÖ aufzeigen, wo die Branche derzeit steht, mit welchen Herausforderungen sie kämpft und wie die Zukunft aussehen könnte. Dabei werden auch immer wiederkehrende Thesen, Legenden und Mythen aus der Sozialbranche einem harten Faktencheck unterzogen. Ebenfalls wird es ein Update zum Verlauf der KV-Verhandlungen geben, die mit der ersten Verhandlungsrunde am 17. Oktober 2023 fortgeführt werden.

Zu diesem Thema lädt die SWÖ, der Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen, als größte Interessenvertretung der sozialen Dienstleister in Österreich mit 590 Mitgliedsorganisationen, zum Hybrid-Pressegespräch ein.

Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner:



Erich Fenninger , Vorsitzender, Sozialwirtschaft Österreich

, Vorsitzender, Sozialwirtschaft Österreich Walter Marschitz , Geschäftsführer, Sozialwirtschaft Österreich

, Geschäftsführer, Sozialwirtschaft Österreich Marion Ondricek, Stv. Vorsitzende, Sozialwirtschaft Österreich

Datum: Mittwoch, 18. Oktober 2023, 10.00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Um Anmeldung wird unter folgendem LINK gebeten.

Zusätzlich können Sie die Pressekonferenz unter diesem Link mitverfolgen.

Rückfragen & Kontakt:

SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH

Mag. Alexandros Stavrou

Pressesprecher

F: +43 (1) 353 44 80 – 50

alexandros.stavrou @ swoe.at

www.swoe.at