FPÖ – Hauser: „Wie der Transitverkehr über den Brenner gestaltet wird, muss in Österreich und Tirol entschieden werden!“

Gesundheit der transitbelasteten Bevölkerung hat auch über EU-Interessen zu stehen

Wien (OTS) - „Die Gestaltung des Transitverkehrs muss Sache Österreichs und Tirols sein. Dabei hat auch die Gesundheit der betroffenen Bevölkerung klar über irgendwelchen EU-Interessen zu stehen“, erklärte heute der Tiroler FPÖ-Nationalratsabgeordnete Mag. Gerald Hauser, nachdem Medienberichten zufolge in Italien eine Klage gegen die Anti-Transit-Maßnahmen rundum die Brennerautobahn, etwa LKW-Fahrverbote, einbringen will. Es sei grundsätzlich zu hinterfragen, welche Güter hier durch Tirol tagtäglich transportiert werden würden und ob dies in diesem Ausmaß so notwendig sei.

Verschärft werde die Gesamtsituation auch noch durch den Missstand, dass die grüne Verkehrsministerin Gewessler bis zum heutigen Tag noch kein adäquates Verkehrskonzept für die Sanierung der Luegbrücke vorgelegt habe und auch beim Bau des Brenner-Basistunnels, der eine wichtige Entlastung für „die transitgeplagte Bevölkerung“ darstelle, säumig sei: „Unzählige Male habe ich die Ministerin im Ausschuss gefragt, wann sie endlich ein Verkehrskonzept für die Lueg-Brückensanierung auf der Brennerautobahn vorlegt – passiert ist aber nichts. Auch Anträge im Nationalrat von mir blieben ebenso folgenlos. Das haben sich die Tiroler nicht verdient!“

