Großer Erfolg für Wiener Gesundheitsförderung – WiG-Aktion: 700 Kinder und Senior*innen beim „Klein & Groß – Fest der Generationen“

Ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm für Klein & Groß im Wiener Rathaus sorgte für viel Vergnügen

Wien (OTS) - Ältere und jüngere Generationen zu gemeinsamer Bewegung und Aktivität zu motivieren, war die Idee vom überaus gelungenen „Fest der Generationen“ im Rahmen des Projekts „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ am 9. Oktober 2023 im Wiener Rathaus. Mit rund 700 Teilnehmer*innen zieht die Wiener Gesundheitsförderung – WiG nun positive Bilanz. „Menschen spielerisch an ein Thema heranzuführen, ist meistens der beste Weg, sie für eine Sache zu begeistern. Mit dem ‚Fest der Generationen‘ ist es der WiG gelungen, Jung und Alt zusammenzubringen und sich dabei mit Gesundheit und Wohlbefinden auseinanderzusetzen,“ so Peter Hacker, Stadtrat für Gesundheit, Soziales und Sport. Gemeinsam mit Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, machte sich Hacker vor Ort ein Bild vom engagierten Einsatz der Kinder und Senior*innen an den vielfältigen Bewegungs-Stationen. „Das intergenerative Projekt ‚Klein & Groß – Bewegt & Gesund‘ läuft noch bis Jahresende. Umso mehr freut es mich, dass das große ‚Fest der Generationen‘ ein würdiges und sehr erfolgreiches Finale war – noch dazu im ‚Monat der Senior*innen“,“ unterstreicht Dennis Beck.

Beeindruckt von den unterhaltsamen Bewegungs-Aktivitäten von Jung und Alt an den abwechslungsreichen Stationen zeigte sich bei ihrem Besuch auch die Senior*innenbeauftragte der Stadt Wien, Sabine Hofer-Gruber. Die Vertreter*innen der ausführenden Sportorganisationen ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, die erfolgreiche gemeinsame Aktion „Fest der Generationen“ vor Ort ausklingen zu lassen: Mag. Peter Korecky (Präsident des ASKÖ Wien und ASKÖ WAT Wien) und Sonja Landsteiner (Generalsekretärin ASKÖ WAT Wien), Mag.a Maria Rothen (Generalsekretärin ASVÖ Wien), Dagmar Schmidt (Präsidentin der Sportunion Wien) sowie Mag. Michael Terk (Landesgeschäftsführer Sportunion Wien).

Abwechslungsreicher Bewegungsspaß an unterschiedlichen Stationen

Es war ein buntes Mitmachprogramm im Arkadenhof und in der Volkshalle des Wiener Rathauses an gesamt 15 Stationen für Kinder- und Senior*innen-Gruppen, herzlich willkommen waren auch interessierte Einzelpersonen. Unter fachkundiger Betreuung konnten die Teilnehmenden beispielsweise gemeinsam Rasenskifahren, ihre Geschicklichkeit beim Stelzengehen und Jonglieren unter Beweis stellen, sich beim Dosenwerfen vergnügen oder beim gemeinsamen Tanzen austoben. Gelegenheit, um Wissenswertes zum Thema Mund- und Zahngesundheit oder Ernährung zu erfahren, gab es bei der Life Lounge der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, ebenso angeboten wurde Blutdruckmessen für die älteren Teilnehmenden. Zum Abschluss konnten sich die Teilnehmer*innen im Austausch gegen ihren Stationen-Pass über ein kleines Geschenk freuen, das dabei dienen soll, weiter aktiv zu bleiben.

Über das Projekt

„Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ wird bis Ende 2023 von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG umgesetzt und aus Mitteln des Landesgesundheitsförderungsfonds finanziert, der im Rahmen der Gesundheitsreform von der Sozialversicherung und der Stadt Wien eingerichtet wurde. Das „Fest der Generationen“ ist eine Aktion im Rahmen des Projekts, welche vom ASKÖ WAT Wien, unterstützt durch den Allgemeinen Sportverband Österreichs – Landesverband Wien und der SPORTUNION Wien operativ durchgeführt wird. Nähere Informationen zum Projekt gibt es unter www.wig.or.at/KleinundGross

