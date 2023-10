Handelsverband begrüßt vier neue, hochkarätige Handelsmanager:innen in seinen Gremien

Andrea Heumann (Thalia) verstärkt Präsidium, Birgit Reichetseder (Hofer KG), Mike Sgundek (OBI) & Carl Rauch (Freytag-Berndt) den Präsidialrat. 9 Funktionäre ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Das HV-Präsidium und der HV-Präsidialrat, die beiden ranghöchsten Gremien des österreichischen Handelsverbandes, bekommen mit sofortiger Wirkung hochkarätigen Zuwachs:

Andrea Heumann , Geschäftsführerin, Thalia Österreich

, Geschäftsführerin, Thalia Österreich Birgit Reichetseder , Vorstand, Hofer KG

, Vorstand, Hofer KG Mike Sgundek , General Manager, OBI

, General Manager, OBI Carl Rauch, Geschäftsführer, Freytag-Berndt & Artaria

Das Präsidium des Handelsverbandes besteht aus dem Präsidenten Stephan Mayer-Heinisch und den Vizepräsidenten Karin Saey, Harald Gutschi, Horst Leitner, Norbert W. Scheele und ab sofort auch Andrea Heumann. Der Präsidialrat besteht aus insgesamt 31 ordentlichen Mitgliedern des Handelsverbandes, die den Präsidenten und das Präsidium in wichtigen strategischen Fragen beraten und kontrollieren. Die Funktionsperiode beträgt drei Jahre.

"Der Handelsverband hat in den letzten Jahren ein starkes Mitgliederwachstum hingelegt und sich als zuverlässiger, kompetenter Sprecher und Partner des heimischen Handels etabliert. Wir sind sehr glücklich, mit Andrea Heumann, Birgit Reichetseder, Mike Sgundek und Carl Rauch vier weitere hochrangige Manager:innen in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Mit dieser Relevanzsteigerung werden wir das Ziel der Verbesserung der Rahmenbedingungen für den österreichischen Handel weiter forcieren", sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

"Die hochkarätige Besetzung des Präsidiums und des Präsidialrats, die sich ausnahmslos aus verdienten Handelsmanager:innen zusammensetzen, spiegelt die erfolgreiche Entwicklung des Handelsverbandes wider. Allerdings steht unsere Branche zurzeit vor großen Herausforderungen. Jetzt geht es darum, gemeinsam die Rolle des Handels als Rückgrat unserer Volkswirtschaft zu verdeutlichen. Dafür braucht es die besten Führungskräfte des Landes", bestätigt Stephan Mayer-Heinisch, Präsident des Handelsverbandes.

Tag des Handels: Ehrungen für langjährige HV-Vizepräsidenten & Präsidialräte

Insbesondere während der letzten fünf Jahre konnte der Handelsverband die Zahl seiner Mitglieder sukzessive ausbauen. Mittlerweile zählt der unabhängige, überparteiliche und freiwillige Bundesverband aller österreichischen Handelsunternehmen mehr als 4.500 Mitglieder. Diese Entwicklung ist auch dem unermüdlichen ehrenamtlichen Engagement zahlreicher Handelsverband-Funktionäre geschuldet. Ohne die wertvollen Empfehlungen und Impulse aus der Handelsbranche, ohne die engagierte Mitarbeit des Präsidiums und der Präsidialräte sowie die tatkräftige Unterstützung aus dem Executive Board hätte der Handelsverband diesen Weg nicht in diesem Ausmaß gehen können.

Beim Tag des Handels am 5. Oktober 2023 in Gmunden war es daher an der Zeit, die langjährigsten Begleiter des Verbandes gebührend zu ehren. Diejenigen, die sich seit mindestens einem Jahrzehnt unermüdlich für die Belange des Verbandes einsetzen – als Präsidenten, Präsidialräte, Ressortleiter und Mitglieder des Executive Board. Wir sagen herzlich Danke an:

Stephan Mayer-Heinisch , HV-Präsident

, HV-Präsident Harald Gutschi , Otto/Unito

, Otto/Unito Martin Kowatsch , Das Futterhaus

, Das Futterhaus Thomas Marx , RWA

, RWA Peter Moser , Tupperware

, Tupperware Georg Müller , Deichmann

, Deichmann Christian Prokopp , Prokopp Reformhaus

, Prokopp Reformhaus Franz Radatz , Radatz

, Radatz Franz Schweighofer, Smyths Toys

Über den Handelsverband

Der Handelsverband – Sprecher und Partner des Handels – vertritt seit 1921 als freie, überparteiliche und unabhängige Interessenvertretung aktiv die Anliegen seiner rund 4.500 Mitglieder. Diese stellen in Österreich mehr als 300.000 Beschäftigte an 25.000 Standorten an und bilden mit einem Jahresumsatz von fast 70 Mrd. Euro rund 85% des Marktes ab. Als Innovationsplattform unterstützt der Verband seine Mitglieder im Umfeld der sich verändernden Marktherausforderungen gemeinsam mit zahlreichen Partnern diverser Spezialisierungen.

